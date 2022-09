C'est un nom à retenir : Frédéric Michel. Ce Français âgé de 50 ans, qui a passé toute sa carrière hors de France comme expert en relations publiques, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, va être nommé « conseiller spécial communication et stratégie » de l'Elysée dans les prochains jours, comme La Tribune en a pu avoir confirmation auprès de plusieurs sources.

« Le choix est fait depuis au moins deux semaines », assure un proche d'Emmanuel Macron.

Selon nos informations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), vient de donner son feu vert à une telle embauche. Dès hier, la newsletter Politico présentait Frédéric Michel comme un CV « en bonne place sur le bureau du chef de l'État » pour remplacer le communicant Clément Léonarduzzi, conseiller à l'Elysée jusqu'en mai dernier. Frédéric Michel semble donc avoir négocié avec le président de la République un poste à sa hauteur, car il ne sera pas cantonné au champ de la communication, et reprendra de fait le rôle de « boîte à idées » qu'avait Ismaël Emelien au début de l'aventure Macron.

Parcours multiple

Car le parcours de cet expert est multiple, et son expérience, conséquente. Après avoir grandi à Poitiers et fait de brillantes études (Sciences Po Bordeaux, institut universitaire européen de Florence, et London School of Economics), il fait ses premiers pas dans la politique par l'entremise d'Edith Cresson, une amie de la famille, et entre au service de Dominique Strauss-Kahn au milieu des années 1990, avant de tomber dans le grand bain de la vie politique britannique en se mettant au service de Tony Blair et de son New Labour. À l'époque, il va notamment contribuer au projet de la « troisième voie » européenne en confondant le thinktank Policy Network (dont il deviendra le directeur), organisme qui sera rejoint par Peter Mendelson, futur commissaire européen au commerce.

Le rapprochement entre Tony Blair et Rupert Murdoch propulse sa carrière

Mais la carrière de Frédéric Michel va surtout se trouver propulsée dans les années qui suivent par le rapprochement de Tony Blair avec Rupert Murdoch, le magnat des médias australiens qui dispose de nombreux journaux en Grande Bretagne, et qui lancera quelques années plus tard FoxNews aux États Unis et deviendra le propriétaire du Wall Street Journal. En 2003, il devient partenaire associé de la société de consultance Reputation Inc., puis en 2009 intègre l'équipe de Murdoch dans son groupe News Corp. C'est peu de temps après que son nom se retrouve au coeur du scandale BSkyB, le bouquet satellitaire que Murdoch souhaitait racheter entièrement en lançant une grande campagne de lobbying auprès du gouvernement de David Cameron.

Cela n'empêche pas le petit frenchy, qui dispose également d'un passeport britannique, de continuer les années suivantes à se rapprocher de James Murdoch, le fils du magnat australien, qu'il va conseiller sur tout un tas de dossiers internationaux. Et comme s'en inspire la série télévisée Succession, le « jeune » James va peu à peu prendre ses distances avec son père qui soutiendra activement Donald Trump dans son aventure présidentielle. En rupture politique avec son père, James Murdoch se rapproche alors des Démocrates, allant jusqu'à financer Joe Biden et différentes causes pour promouvoir le climat. C'est dans cette perspective qu'il décide en 2021 de financer le nouveau média Brut, co cofondé par le producteur Renaud Le Van Kim. Une opération réalisée avec l'aide de... Frédéric Michel.

Plusieurs relais

Conseiller stratégie, communicant, lobbyiste, Frédéric Michel est donc un poids lourd de l'influence. Et c'est peu après l'opération Brut pour James Murdoch, qu'il va de nouveau s'intéresser à la vie politique française dès la fin 2021, à quelques mois de la présidentielle. Il travaille alors avec le banquier d'affaires Mathieu Pigasse et devient administrateur des Inrocks. C'est en fait par l'intermédiaire de Renaud Le Van Kim qu'il finit par se rapprocher de la macronie, alors qu'il connaît aussi d'autres figures du monde des affaires parisien comme Xavier Niel, Bernard Arnault, ou Denis Olivennes (administrateur de CMI, la filiale médias de Kretinsky, et DG de Libération), qui ont chacun à leurs manière leurs entrées avec le Château. Certes, Michel n'a guère pratiqué ces dernières années les journalistes politiques parisiens, mais il dispose déjà de sérieux relais au coeur même de l'industrie des médias en France.

Plutôt rompu à l'exercice des médias anglo-américains, Frédéric Michel sait manier la communication de crise, comme un vrai « spin doctor ». À l'heure où les tensions se multiplient dans le monde entier, son arrivée à l'Elysée doit permettre à Emmanuel Macron de rétablir son image à l'international alors qu'il affronte de multiples dossiers (guerre en Ukraine, crise de l'énergie et du climat, relations avec les États-Unis à quelques mois des élections midterm avec l'affrontement entre Biden et Trump...), et qu'il fait l'objet ces derniers mois de toute l'attention des médias (Que l'on pense à l'affaire des « Uberleaks » début juillet dans le Guardian, ou plus récemment du Washington Post sur les coulisses diplomatiques de la guerre en Ukraine, ou le magazine Rolling Stone qui a consacré un article au président français qui a fait le buzz outre Atlantique).

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Emmanuel Macron se tourne vers des historiques de l'équipe de Tony Blair. Durant sa campagne présidentielle de 2017, Alastair Campbell, le célèbre spin doctor de l'ancien Premier ministre britannique, lui avait fourni plusieurs notes d'analyses stratégiques et politiques. La séduction Macron sur Campbell avait pourtant été de courte durée. Ce dernier ne fait plus partie des fans du président français à l'international.