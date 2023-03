En mars, les ménages français ont de nouveau pris un coup au moral

Les ménages français ne retrouvent pas le moral. L'indicateur de l'Institut national de la statistique (Insee), qui reflète la confiance des ménages, perd un point à 81 points, après avoir déjà perdu un point en février. Ce niveau est proche du plus bas historique de l'indice, dont la moyenne de longue période est de 100. L'opinion des ménages sur l'évolution passée du niveau de vie en France perd trois points et « retrouve son point bas historique de juillet 2022 », précise l'Institut.

Concernant l'avenir, l'évolution du niveau de vie que les Français anticipent pour les 12 prochains mois se détériore également de nouveau, restant là aussi à un niveau très inférieur à la moyenne de longue période. Les opinions des ménages sur leur propre situation financière passée et future, ainsi que sur l'opportunité de faire des achats importants est stable, mais toujours à des niveaux très bas.

L'opportunité d'épargner perd quatre points

Ce pessimisme est à mettre en perspective avec la hausse des prix, alors que la part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois continue de croître, atteignant son niveau le plus élevé depuis le milieu des années 1970. Signe plus favorable pour la consommation, l'opportunité d'épargner perd quatre points, après avoir nettement augmenté en février, mais demeure tout de même bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Autre signe positif, la crainte du chômage diminue et reste inférieure à sa moyenne de longue période.