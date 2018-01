En voyage officiel en Chine, Macron compte bien signer de nombreux contrats

La France veut développer et "rééquilibrer" ses relations bilatérales avec la Chine, avec qui elle a un déficit commercial de 30 milliards d'euros, le plus important de son commerce extérieur. Pékin est son 2e fournisseur et son 8e client. Emmanuel Macron sera accompagné de plus de 50 chefs d'entreprises, dont ceux d'Airbus, Dassault, Auchan et Sodexo.

La visite d'Etat vise en particulier à "nouer une relation personnelle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping" et "un partenariat stratégique global sur les grands défis actuels, dont la crise avec la Corée du Nord, la lutte contre le financement du terrorisme et le réchauffement climatique", a expliqué l'Elysée.

Une moisson de contrats est espérée, au montant encore confidentiel. "Dans l'aéronautique, le nucléaire civil, le numérique, l'économie du vieillissement, nous aurons un nombre exceptionnel d'accords stratégiques signés, environ une cinquantaine", a indiqué l'Elysée.

Lors de ce voyage, Paris devrait notamment annoncer des ventes d'Airbus et de moteurs Safran, un accord dans le nucléaire où Areva négocie la construction d'une usine de retraitement des déchets radioactifs, ainsi que dans la construction de maisons de retraite avec le groupe Orpea. Dans l'agriculture, la France espère développer en Chine ses filières bovines, porcines et de volailles.

Des accords devraient aussi être conclus dans l'intelligence artificielle - le mathématicien et député Cédric Villani est du voyage -, les villes durables et la culture avec le projet d'un Centre Pompidou provisoire à Shanghai.

Un rééquilibrage sino-français

Les deux pays devraient en outre annoncer un fonds d'investissement franco-chinois d'un milliard d'euros pour investir dans des entreprises moyennes, principalement des françaises qui s'établissent en Chine.

"Paris a une volonté de rééquilibrage et d'accès au marché, par exemple dans les services financiers", où les grandes banques françaises essaient de s'implanter en Chine, selon la présidence.

Emmanuel Macron souhaite aussi solliciter l'appui de la Chine pour la force antijihadiste G5 Sahel, en cours de développement. Cette force, composée de soldats de cinq pays de la région (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie) doit monter en puissance pour atteindre au moins 5.000 hommes d'ici au printemps 2018. Elle bénéficie de soutiens financiers internationaux, notamment de l'UE et des Etats-Unis. L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont aussi annoncé leur contribution.

Accompagné de son épouse Brigitte, il débutera sa visite à Xi'An, "un symbole important car c'est le berceau de la civilisation chinoise, le point de départ des anciennes routes de la soie", souligne l'Elysée. Il y prononcera son principal discours sur l'avenir des relations franco-chinoises, après une visite à la célèbre armée enterrée de l'empereur Qinshi Huangdi.

A Pékin, il se rendra à la Cité interdite ainsi qu'à l'Academie des sciences spatiales. Il rencontrera la communauté française, des grands fonds d'investissement chinois mais veut aussi "aller à la rencontre des Chinois et pas seulement des autorités", selon l'Elysée.

Plusieurs ministres, des parlementaires et des responsables politiques connaisseurs de la Chine sont aussi du voyage, dont Laurent Fabius et Jean-Pierre Raffarin.

