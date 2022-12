Finale France-Argentine : une victoire des Bleus n'aura pas d'impact sur l'économie

La finale de la Coupe de monde de football ce dimanche est-elle une aubaine pour l'économie française ? Si, pendant 90 minutes au moins, les spectateurs pourront oublier le niveau de l'inflation en France (attendue à 7% début 2023) ou encore celui de la dette publique (en hausse de 40 milliards, à 113% du produit intérieur brut), les conséquences sur le PIB tricolore risquent d'être bien marginales. Rien à voir avec le premier sacre des Bleus survenu en juillet 1998 mais, à l'aube de l'an 2000, la progression « s'inscrivait dans une tendance haussière à l'œuvre depuis deux ans et qui s'est poursuivie ensuite », analyse pour l'AFP Julien Pouget. Autrement dit, le contexte marqué par l'inflation post-Covid et la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine donne, 24 ans plus tard, une réalité économique bien différente.

Le scénario est similaire à celui observé lors des victoires en 2000, la finale de 2006 et la victoire de 2018. « Que ce soit sur les dépenses d'hébergement-restauration ou sur le poste « autres produits industriels » (qui intègre les dépenses d'ameublement et de téléviseurs), les victoires des Bleus ne semblent pas déterminer l'évolution de la consommation trimestrielle », notent les économistes du cabinet Astérès.

« Pour les ménages touchés par l'inflation qui érode leur pouvoir d'achat et déprécie leur patrimoine, l'humeur est à l'épargne » plutôt qu'à la consommation, affirme aussi l'institut Rexecode à l'AFP.

C'est relativement bon pour le moral, selon l'Insee

Le moral des ménages et leurs dépenses de consommation -les deux indicateurs très surveillés de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)- ne devraient guère être influencés par la Coupe du Monde.

Les chiffres de l'Insee le confirment : entre juin et juillet 1998, le moral des ménages a progressé de trois points, s'affichant largement au-dessus de sa moyenne de long terme, mais toujours à bonne distance de son record historique.

Après le deuxième titre mondial de la France en juillet 2018, le moral des ménages n'a progressé que d'un point, une augmentation qui n'a pas suffi à faire repasser la confiance des Français au-dessus de la moyenne.

Le moral des ménages n'est qu'un « indicateur de confiance dans la situation économique, ce n'est pas un indicateur de confiance global, dans tous les aspects » de la vie des Français, rappelle Julien Pouget.

Si certains grands événements non économiques - crise des gilets jaunes en 2018, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine - sont de nature à l'influencer, ce n'est pas le cas des grands événements sportifs, insiste le statisticien.

Achats de téléviseurs et budgets publicitaires

« Ce qui peut se passer en matière de consommation, ce sont des effets sur les achats de téléviseurs », qui ont tendance à augmenter lors des Mondiaux, assure Julien Pouget.

Mais les télévisions sont « souvent des produits importés », nuance Thomas Grjebine. Par conséquent, quand elles se vendent comme des petits pains, « cela a pour effet d'augmenter le déficit commercial de la France », fait valoir l'économiste du Centre français d'étude et de recherche en économie internationale (Cepii), un organisme rattaché à Matignon.

En France, l'entreprise gagnante est le groupe TF1 qui possède les droits de diffusion et peut monétiser à prix fort ses espaces publicitaires dimanche. Déjà, la victoire des Bleus contre le Maroc (2-0) en demi-finale du Mondial-2022 a réuni mercredi soir 20,69 millions de téléspectateurs sur la chaîne qui enregistre un nouveau record d'audience, selon des données de Médiamétrie.

Enfin, l'organisation d'un grand événement sportif peut, en revanche, « booster un certain nombre d'investissements publics » dans le pays hôte (transports ou infrastructures), poursuit-il. Cela pourrait profiter à l'Hexagone, sur le point d'accueillir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024.

A l'occasion des JO, la France espère par ailleurs doper ses recettes issues du tourisme, un secteur qui représente de 7 à 8% du PIB. Mais, là non plus, l'effet sur le tourisme de l'événement sportif phare de la planète "n'a pas été démontré", avertit Thomas Grjebine.

