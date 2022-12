Coupe du monde de football au Qatar : plus de 20 millions de téléspectateurs pour France-Maroc sur TF1

Les Français étaient nombreux, mercredi soir, dans les rues de France pour célébrer la victoire des Bleus en demi-finale de la coupe du monde...Mais aussi devant leur écran de télévision. Pour ce match qui a opposé l'équipe du Maroc à celle de la France et qui s'est soldé par une victoire de cette dernière (2-0), 20,69 millions de téléspectateurs étaient rassemblés devant TF1 qui a même comptabilisé un pic d'audience à 23,3 millions. Au total, plus de 66% des téléspectateurs en France ont suivi la rencontre entre l'équipe de France et les Lions de l'Atlas.

La chaîne - la seule à retransmettre en clair le Mondial 2022 - a, de nouveau, enregistré un record d'audience, selon les données de Médiamétrie, publiées ce jeudi. C'est également un record d'audience pour une Coupe du Monde depuis 2006, a précisé à l'AFP le groupe TF1. BeIn Sports, chaîne payante qui diffuse tous les matches du Mondial, ne communique pas quant à elle ses audiences.

Le premier match de la France qui l'opposait à l'Australie avait réalisé une audience de 12,5 millions de personnes. Le second en avait rassemblées 11,59 millions. Les huitièmes de finale avaient été regardés par 14,3 millions de téléspectateurs. Ils étaient 17,7 millions à suivre, samedi soir, la victoire contre l'Angleterre.

Pas « d'effet boycott »

Malgré les appels au boycott de la compétition en raison de sa tenue au Qatar, pointé du doigt pour ne pas respecter les droits humains ou encore pour les conséquences de l'organisation de cette compétition sur la protection de l'environnement, le public est donc au rendez-vous. « Clairement, il n'y a pas d'effet boycott » de la Coupe du monde 2022, avait ainsi commenté le spécialiste des médias Philippe Bailly, fondateur du cabinet NPA Conseil, fin novembre. « Si on avait des doutes, on peut les lever : le Mondial va être un événement mondial, extrêmement fédérateur » en France, avait-il conclu.

Reste à savoir si le match de finale réunira autant que cela avait été le cas lors de celle de l'Euro-2016 entre la France et le Portugal. À l'époque, 20,8 millions de téléspectateurs avaient suivi le match, un record enregistré à l'époque par M6. La finale de cette Coupe du monde sera diffusée dimanche à 16H00.

(Avec AFP)