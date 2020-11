Immobilier d'entreprise : les régions résistent mieux à la crise que Paris

Face à la crise, les investisseurs immobiliers freinent des quatre fers. Les volumes investis dans les bureaux, commerces, entrepôts et autres activités professionnelles ont chuté de 22% en un an, atteignant 17,5 milliards d'euros à fin septembre 2020. «Avec le Covid, les transactions les plus importantes ont du mal à se faire. Les investisseurs qui mettent souvent des fonds propres dans leur emprunt sont plus frileux et se recentrent sur des plus petits contrats», indique Vincent Delattre, Directeur Investissement Régions au sein de la société de conseil JLL France, à La Tribune.

Toutefois, malgré ce ralentissement généralisé de l'activité immobilière, les régions se montrent particulièrement résilientes. «Alors que l'Ile-de-France connait une chute annuelle de 31% à fin septembre, le volume des transactions baisse de seulement 5% en régions», précise Vincent Delattre.

