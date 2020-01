Fabrice Allouche, le Parisien qui fait le pari des régions

Il est né à Paris, a grandi à Paris, a fait ses études à Paris, vit à Paris et travaille à Paris entre deux trains pour les régions. Président du conseil en immobilier d'entreprise CBRE France, Fabrice Allouche, 62 ans, se définit comme « un activiste passionné, convaincu que l'on peut toujours faire mieux et plus ». Un credo qui est le sien depuis le 1er juin 1980, date de ses débuts sur le marché du travail comme consultant au département Paris bureaux chez Auguste Thouard.

À peine un an après son arrivée, il met déjà en œuvre ce principe. Invité à quitter l'entreprise au lendemain de l'élection de François Mitterrand, en mai 1981, il revient le lendemain et refuse d'en partir tant qu'il n'aura pas de mission. « Devant mon engagement et mon insistance, on m'a offert de m'occuper de Marne-la-Vallée », raconte-t-il aujourd'hui.

« C'était avant l'arrivée de Disney, c'était un nouveau territoire à l'époque, il n'y avait rien ou pas grand-chose à part des champs, la gare RER et quelques projets tertiaires. »

Auréolé de succès, il est promu à Paris et se sent pousser des ailes : « Rien n'aurait pu m'arrêter ! » Il devient consultant au département vente bureaux Paris, est promu...