L'affaire Benalla qui fait trembler l'Élysée : ce qu'il faut retenir

Ce scandale a éclaté le 18 juillet dernier, à la suite de la divulgation par le journal Le Monde d'une vidéo datant du 1er mai au sein de laquelle un chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République violente deux manifestants dans une voie du Ve arrondissement de la capitale. Sur les clichés, enregistrés par un militant de La France insoumise (LFI), la personne reconnue comme Alexandre Benalla, coiffée d'un casque à visière des services de police, roue de coups un individu à terre. Que faisait ce proche d'Emmanuel Macron aux côtés des CRS et surtout quelle a été la réaction de l'Élysée ?

Qui est donc Alexandre Benalla ?

Chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle (après avoir travaillé pour multiples figures du PS comme Martine Aubry, François Hollande ou Arnaud Montebourg), Alexandre Benalla a été promu adjoint au patron de cabinet du Président une fois l'aspirant élu.

Voiture pourvue de systèmes policiers, logement dans une dépendance du palais présidentiel, haut grade dans la réserve citoyenne... Cet adhérent de la garde rapprochée disposait d'innombrables atouts et garantissait une fonction pour le moins ambiguë, présenté au fil des multiples secrets dévoilés. Selon BFMTV, Alexandre Benalla œuvrait pour un programme novateur de sécurité qui aurait rassemblé les différents services chargés de la sécurité du chef de l'État.

Que s'est-il passé ?

Le 1er mai 2018, une centaine de personnes se retrouvent place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de la capitale, en raison des manifestations. Les CRS , d'abord garés pas très loin de la rue Mouffetard, interviennent. Un individu reconnu comme Alexandre Benalla, protégé par un casque de policier - et portant un brassard "Police" sur certaines photos du même jour -, s'attaque à une femme qu'il tente par deux fois de mettre à terre, avant de l'immobiliser. Cette scène a été diffusée dans un second temps, vendredi 20 juillet.

Quelques instants après, l'homme se dirige vers les Policiers qui essaient de maîtriser un manifestant. Alexandre Benalla s'approche de la personne déjà figée, le saisit, à un moment par le cou, avant de le tabasser à de nombreuses occasions et de le mettre violemment par terre. Ce passage a été enregistré ensuite diffusé par Le Monde sur son site mercredi 18 juillet, qui a identifié le collègue d'Emmanuel Macron.

Quelles interrogations suscitent ces images ?

À la diffusion de la première vidéo mercredi 18 juillet, de nombreuses questions se posent. Qui est cet homme? Pourquoi porte-t-il des éléments réservés aux flics (casque, brassard, radio) s'il ne l'est pas? A-t-il été pénalisé pour ces violences? Et, après avoir été identifié comme un collaborateur d'Emmanuel Macron, le Président était-il au courant de ces actes?

Pour quelle raison Benalla était-il avec les CRS ?

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a confirmé ce lundi, entendu par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qu'il a été mis au courant des faits dès le 2 mai "en début d'après-midi". Le ministre a déclaré qu'il estimait que c'était au préfet de police et au cabinet d'Emmanuel Macron d'agir une fois la vidéo connue.

D'après l'autorisation fournie par l'Élysée, Alexandre Benalla accompagnait les CRS à des buts d'observation "pour voir comment se gérait une grande manifestation". "ll m'a demandé l'autorisation, je la lui ai donnée, mais en précisant bien qu'il y allait en observateur", a indiqué Patrick Strzoda, directeur de cabinet du Président au Monde. Au courant dès le 2 mai, ce dernier a contraint le collaborateur de se présenter et averti Emmanuel Macron, alors en déplacement en Australie.

Quelle a été la réaction de l'exécutif ?

Le jeudi 19 juillet, le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger-Petit a déclaré qu'à la reconnaissance d'Alexandre Benalla sur les images du 1er mai, celui-ci avait été sanctionné par une mise à pied de 15 jours sans revenu et rétrogradé à des fonctions d'organisation internes au palais présidentiel.

Une version mise à mal par la trouvaille de plusieurs images où Alexandre Benalla s'affiche au côté d'Emmanuel Macron lors de déplacements en dehors du palais, ou dans de grands événements comme l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Le lundi 16 juillet, il a notamment accompagné le retour des Bleus dans l'hexagone et se trouvait à l'intérieur de leur bus sur les Champs-Elysées, Christophe Castaner avançant sur BFM TV qu'il était "en charge de la logistique des bagages".

Jeudi 19 juillet, Gérard Collomb a annoncé avoir saisi l'IGPN, la police des polices, afin de faire la lumière sur la présence d'Alexandre Benalla en compagnie des CRS. Le syndicat Vigi CGT Police a par ailleurs porté plainte pour "usurpation de fonction" et "usurpation de signe réservé à l'autorité publique".

Vendredi 20 juillet, l'Élysée a annoncé avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre d'Alexandre Benalla. Via son entourage, Emmanuel Macron a fait savoir dimanche qu'il jugeait "inacceptables" les violences reprochées à son collaborateur et assuré qu'il n'y aurait "pas d'impunité".

Alexandre Benalla sera-t-il poursuivi?

Placé en garde à vue vendredi, Alexandre Benalla a été inculpé dimanche 22 juillet pour violences en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port sans droit d'insignes réglementés et recel de "hijacking" de photos, et pour recel de transgression du secret professionnel. Vincent Crase, un gendarme réserviste qui l'accompagnait le 1er mai, a autant été mise en examen pour agressions en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique et port d'arme prohibé.

Trois autres policiers ont été inculpé pour détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection et violation du secret professionnel. Les cinq ont été placés sous contrôle judiciaire.

L'exécutif et les autorités vont-ils être auditionnés?

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est dédouané ce lundi de toute erreur personnelle dans la gestion de l'affaire Benalla, en renvoyant la responsabilité des faits au préfet de police et au cabinet d'Emmanuel Macron, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, selon le journal Le Point. Celui-ci a même déclaré qu'il ignorait qu'Alexandre Benalla était conseiller à l'Élysée, et qu'il n'avait pas été prévenu de la présence, lors de la manifestation du 1er mai, de deux observateurs avec les policiers.

Après la défense du ministre de l'Intérieur, c'est donc le préfet de police de Paris qui a pris la parole dans la journée. Michel Delpuech a d'abord déclaré qu'il ignorait "la présence de M. Benalla sur le terrain" avant d'ajouter : "Fondamentalement, ces faits sont le résultat de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain."