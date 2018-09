Le plan pauvreté devrait élargir la CMU complémentaire

Alors que l'exécutif doit présenter jeudi son (très attendu) plan pauvreté, les premières dispositions commencent à fuiter dans la presse. Pour faciliter l'accès à une complémentaire santé pour les moins aisés, l'exécutif plancherait sur un élargissement de l'accès à la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de l'Aide à la complémentaire santé (ACS) - ceux touchant juste un peu "trop" d'argent pour avoir droit à la CMU-C -, d'être rattachés au régime CMU-C, à la condition de s'acquitter d'une contribution financière modérée.

Un coût de 30 euros par mois maximum



Jusqu'à présent, les personnes ayant des revenus entre 8.800 euros (plafond de la CMU-C) et 11.776 euros par an - souvent des familles monoparentales, parfois des retraités -, n'avaient droit qu'à un dispositif intermédiaire, à savoir l'ACS, une subvention leur permettant d'obtenir, par exemple, une réduction sur le coût d'une mutuelle. Demain, ils pourront bénéficier d'une couverture calculée en fonction de la situation de leur foyer, qui coûtera de quelques euros à 30 euros par mois et par personne maximum, selon nos confrères de RTL.

Pour rappel, la CMU donne droit à un certain nombre d'avantages pour les bénéficiaires modestes, notamment la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé. Autrement dit, les bénéficiaires sont dispensés de faire l'avance des frais, grâce au tiers payant.

