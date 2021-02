Le spectre des entreprises zombies ressurgit

La déflagration pourrait être immense. Dans leur dernier baromètre dévoilé ce mardi 9 février, les économistes de Coface redoutent une envolée des entreprises zombies dans les mois à venir. "Si le recours accru à l'endettement a permis d'éviter beaucoup de défaillances, cette montée de l'endettement des entreprises dans un contexte de taux d'intérêt bas et d'activité économique en berne fait craindre la multiplication d'entreprises « zombies », c'est-à-dire toujours en vie, mais trop endettées pour investir et croître" expliquent les auteurs de l'étude.

Ce phénomène de firmes zombies très présent au Japon dans les années 90 a refait surface avec la pandémie mondiale. "L'impact du choc en 2020 devrait se matérialiser sur les défaillances d'entreprises en 2021 ou au plus tard en 2022. Il reste encore beaucoup d'incertitudes sur le moment où cela devrait arriver. Les secteurs les plus touchés sont liés au tourisme et à l'hôtellerie" a expliqué l'économiste en chef de Coface, Julien Marcilly, lors d'un point presse. Si beaucoup d'entreprises sont sous perfusion depuis maintenant près d'un an, la levée des aides d'Etat et l'obligation de rembourser les créances pourraient faire de terribles dégâts dans les rangs des firmes particulièrement secouées par l'onde de choc de la pandémie.

Des faillites en baisse dans la plupart des pays en 2020

La baisse des défaillances d'entreprises est un phénomène observable dans de nombreuses économies....