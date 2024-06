🔴 En direct - Législatives : le programme économique de la gauche est « crédible et réalisable » réaffirme Valérie Rabault

10H11 - En cas de victoire, Bruno Le Maire promet de réduire le déficit budgétaire français à 3% du PIB en 2027 Le ministre français de l'Economie a promis ce vendredi de réduire le déficit budgétaire du pays à 3% du PIB en 2027, en cas de victoire aux élections législatives, après avoir été épinglé par Bruxelles sur ce sujet. « Il faut rétablir les comptes publics (...) C'est exactement ce que nous faisons et, en fonction des décisions qui seront prises par le peuple français, nous retournerons sous les 3% de déficit en 2027 », a ainsi déclaré Bruno Le Maire, lors d'une réunion des ministres des Finances de l'UE à Luxembourg. ----------------------------------- 10H05 - Pour Christian Estrosi, « Eric Ciotti a trahi tout le monde » Interviewé sur l'antenne de CNews, le maire de Nice Christian Estrosi a estimé qu'« Eric Ciotti a trahi tout le monde. Marine Le Pen a beaucoup de soucis à se faire et les électeurs du RN ont intérêt à se méfier de cet accord contre-nature ». Pour rappel, Christian Estrosi est désormais rallié au parti d'Edouard Philippe Horizons. Eric Ciotti fut son ancien conseiller et directeur de cabinet. Les deux hommes politiques nourrissent désormais une rivalité sur leur terrain local. -----------------------------------

9H47 - Des centaines de cadres de l'Education nationale assurent qu'ils n'appliqueront pas de mesures contre « les valeurs de la République »

Dans une pétition en ligne lancée le 14 juin, près de sept cents cadres de l'éducation nationale affirment qu'en cas de victoire du RN, « aucun d'entre eux n'appliquera de mesures qui contreviendraient aux valeurs de la République ». Les fonctionnaires craignent que « demain, peut-être, le prochain ministre exige des cadres d'appliquer des directives, de mettre en œuvre des politiques ou d'organiser un enseignement en opposition avec les valeurs républicaines qui fondent leurs métiers et justifient leurs engagements ». Parmi les signataires de cette pétition, figurent des chefs d'établissements, des inspecteurs pédagogiques, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs généraux. -----------------------------------

9H33 - Aurore Bergé appelle à « reconstruire » une nouvelle majorité présidentielle

« La majorité présidentielle pour l'instant n'est plus, c'est à nous de la reconstruire et de garantir qu'il y ait une majorité demain ». C'est ce qu'a déclaré ce matin au micro de franceinfo Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

« Quelle est la nouvelle majorité qu'on veut bâtir. Est-ce que cette majorité elle est uniquement avec Renaissance, Modem Horizons, UDI, le Parti radical, ou est-ce qu'elle va au-delà ? Moi j'espère qu'on arrivera au-delà », s'est interrogée la candidate dans la 10e circonscription des Yvelines, lançant un appel aux « gens responsables et raisonnables à gauche » qui sont « mal à l'aise » avec l'alliance avec LFI.

Sur le sujet de la dette importante de la France, cette fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron a déclaré : « J'assume la nécessité que l'on a de réduire la dette aujourd'hui [...] La dette qui existe, elle n'a pas servi à rien. Elle a servi aux Français, au fait que pendant la crise sanitaire, nos entreprises ont tenu debout. »

🔴 " J'assume la nécessité que l'on a de réduire la dette aujourd'hui [...] La dette qui existe, elle n'a pas servi à rien. Elle a servi aux Français, au fait que pendant la crise sanitaire, nos entreprises ont tenu debout ", assure Aurore Bergé. pic.twitter.com/JjOkhPLM1t — franceinfo (@franceinfo) June 21, 2024

-----------------------------------

9H15 - Jean-Luc Mélenchon n'est pas « un handicap électoral », affirme Mathilde Panot

« Jean-Luc Mélenchon n'est pas un handicap électoral », a défendu ce vendredi matin Mathilde Panot, sur le plateau de BFMTV-RMC. Interrogée sur la personne qui sera choisie pour devenir Premier ministre en cas de victoire de l'alliance de la gauche, elle a rappelé que la décision devrait être prise en fonction « du plus gros groupe qui arrivera à l'Assemblée » (LFI, PS...) « Beaucoup sont dérangés que nous ayons réussi à nous unir à gauche », a ajouté la député LFI sortante.

Interrogée sur le cas d'un duel entre un candidat RN et un candidat de la majorité présidentielle, Mathilde Panot a répondu : « nous appellerons à voter contre le Rassemblement national (...) C'est ce que nous avons toujours fait ».

-----------------------------------

8H49 - Valérie Rabault réaffirme que le programme économique de la gauche est « crédible et réalisable »

Invitée sur France 2, la socialiste Valérie Rabault, ancienne rapporteure générale du Budget à l'Assemblée de 2014 à 2017, est revenue sur le chiffrage du programme économique du Nouveau front populaire (NFP), qu'elle a évalué à 106 milliards d'euros de dépenses sur trois ans.

« Ce que j'ai fait avec ce chiffrage (...) c'est pour démontrer que si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous sommes en capacité tout de suite de déployer un programme crédible et réalisable », a ainsi affirmé la femme politique, lors de cette interview. Valérie Rabault a aussi déploré que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'ai pas voulu débattre avec elle.

Pour mémoire, la veille, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a donné cet autre chiffrage du programme porté par le NFP : 200 milliards sur cinq ans. « Il n'est pas tout à fait sur la même période que moi, il a un horizon de temps un peu plus large », a répondu Valérie Rabault, tout en reconnaissant que « la différence est assez significative ».

🔴🗣️ "Bruno Le Maire a refusé de débattre avec moi alors que ce programme est crédible est réalisable"



Valérie Rabault (PS) chiffre le programme économique du Nouveau Front Populaire à 106 milliards d'€ entre 2024 et 2027. #Les4V #LegislativesAnticipées @Valerie_Rabault pic.twitter.com/6LlO0m2DEs — Telematin (@telematin) June 21, 2024

-----------------------------------

8H43 - Jacques Attali déplore la dissolution de l'Assemblée nationale

Une « gigantesque farce ». Dans un entretien accordé au journal Libération, voilà comment qualifie la dissolution de l'Assemblée nationale l'essayiste et économiste Jacques Attali. Celui qui fut un temps proche d'Emmanuel Macron se dit aussi en colère. « Comme souvent avec des hommes fiers, (Macron, ndlr) a refusé de se laisser imposer un rythme et a dissous, à mon avis, de la pire des façons », exprime-t-il. Et d'ajouter : « Faire ça avant les Jeux olympiques, c'est scandaleux. »

-----------------------------------

8H30 - Le RN veut un « âge pivot » pour la retraite à 62, selon Jean-Philippe Tanguy

Au micro de RTL ce vendredi matin, le député sortant RN Jean-Philippe Tanguy a déclaré que son parti souhaitait fixer « l'âge pivot » pour la retraite à 62 ans. Il a également confirmé la volonté du RN d'abroger la réforme des retraites durant l'automne.

L'homme politique a également regretté que le monde économique ait « cédé aux injonctions bruyantes et répétées de Bruno Le Maire et du gouvernement d'intervenir dans le débat ».

-----------------------------------

08H02 - « Tout sauf le RN », tonne la patronne de la CFDT

« La CFDT, fidèle à son histoire, est résolument opposée à l'extrême droite, à ses projets inégalitaires », a déclaré ce matin au micro de RMC, Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT. L'organisation syndicale appelle à voter sans nommer de candidat. « On est sur cette ligne de dire 'tout sauf le RN' mais sans donner de consigne de vote », commente-t-elle.

🎙️ L'invité du jour



🎙️ @MaryliseLeon, secrétaire générale de la @CFDT : "La CFDT est résolument opposée à l'extrême droite ! Allez voter en vous laissant le libre arbitre...Tout sauf l'extrême droite, sans donner de consignes de vote ! "#ApollineMatin pic.twitter.com/KUdWhUFObX — RMC (@RMCInfo) June 21, 2024

-----------------------------------

06H50 - Le NFP va mener une conférence de presse ce vendredi midi pour détailler son programme économique

Des représentants du Parti socialiste, de LFI, du Parti communiste français et des Ecologistes doivent présenter vendredi midi lors d'une conférence de presse les détails du chiffrage du programme économique, qu'ils comptent appliquer en cas de victoire de leur nouvelle alliance aux législatives.

-----------------------------------

06H48 - Mélenchon estime que le programme économique du NFP rapporterait 230 milliards d'euros

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé jeudi dans une interview au Figaro que le programme économique du Nouveau Front populaire coûterait 200 milliards d'euros sur cinq ans à la France, mais en rapporterait 230.

« Selon les calculs de notre parti, à horizon cinq ans, il y aura un total de 200 milliards d'euros de dépenses publiques et 230 milliards de recettes pour l'État. Comment ? Par un coup de fouet à l'activité. La dépense sociale crée du bien-être, lequel permet la consommation, qui, elle, produit de l'emploi et des recettes fiscales », estime le fondateur de LFI.

« Notre programme augmentera le pouvoir d'achat par le blocage des prix et les baisses d'impôts pour 92% des contribuables », ajoute-t-il.

Lire aussiRN, NFP, LR, Renaissance : les partis politiques face au mur de la dette

-----------------------------------

06H44 - Un candidat RN affirme avoir été agressé, Marine Le Pen accuse les milices d'ultragauche

Une enquête pour « violence en réunion » a été ouverte jeudi à Saint-Etienne, selon le parquet de la ville, après une « bousculade » lors de laquelle un candidat RN aux élections législatives a affirmé à l'AFP avoir été agressé.

La cheffe de file d'extrême droite Marine Le Pen a elle accusé « les milices d'ultragauche, soutiens du Nouveau Front populaire », d'avoir « lâchement agressé » le candidat du Rassemblement national. « Une campagne électorale dans une démocratie ne saurait admettre ce déchaînement d'ultraviolence d'une extrême gauche prête à tout pour semer le chaos », a réagi jeudi soir l'ancienne candidate à l'élection présidentielle sur X.

Lâchement agressé par les milices d'ultra-gauche, soutiens du Nouveau Front Populaire, Hervé Breuil, notre candidat à Saint-Etienne, est ce soir toujours hospitalisé. Une campagne électorale dans une démocratie ne saurait admettre ce déchaînement d'ultraviolence d'une... https://t.co/ntkRBU8Kmf — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 20, 2024

Sur X, Andrée Taurinya, la députée LFI sortante de cette circonscription, qui se représente sous la bannière du Nouveau Front populaire, a écrit: « A La France Insoumise, nous bannissons la violence physique en politique. Jamais on ne s'en prendra à un candidat ».

-----------------------------------

06H40 - Bernard Cazeneuve exprime son mécontentement sur l'alliance conclue à gauche

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'est dit « en colère contre l'alliance qui a été conclue à gauche », jeudi lors d'une réunion publique en Charente-Maritime.

« Si je suis en colère contre l'alliance qui a été conclue à gauche, ce n'est pas parce que j'ai cessé d'être de gauche c'est parce que j'ai considéré que l'alliance devait se faire entre les formations démocratiques et républicaines de la gauche », a-t-il déclaré, en déplacement à Puilboreau (Charente-Maritime) pour soutenir le député sortant Olivier Falorni, candidat sous l'étiquette divers gauche et qui siégeait dans le groupe Modem.

« Jamais dans son histoire, même au moment du Front populaire, nous n'avons vu la gauche s'allier avec l'extrême gauche », a ajouté l'ancien Premier ministre.

-----------------------------------

06H00 - Bienvenue dans ce direct

Bienvenue dans ce direct consacré aux élections législatives, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat.

👉 Retrouvez notre live de la veille ici.

-----------------------------------

Une dissolution surprise et une campagne électorale express

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet. « Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. Cette décision surprise du président de la République a donné le coup d'envoi d'une campagne électorale express qui ne durera que deux semaines.

(Avec AFP)