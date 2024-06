🔴 En direct - Législatives : le Medef trouve « dangereuses » pour l'économie les mesures du RN et du Nouveau Front populaire

8H10 - Smic à 1600 euros net : l'économiste Mathieu Plane redoute des « effets négatifs pour l'emploi »

Interrogé sur la proposition du Nouveau Front populaire d'augmenter le Smic à 1600 euros net, l'économiste Mathieu Plane estime que « tout est possible ». « Après, quel impact ça peut avoir ?, s'interroge-t-il. Effectivement ça permettrait de relever le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes, ça pose quand même deux questions : qu'est-ce qui se passe pour le salaires juste au-dessus du Smic ? Est-ce qu'on aura la même diffusion sur les grilles de salaires ? Et puis le problème il est aussi sur la capacité des entreprises à absorber une telle augmentation ». « Je pense que ça sera compliqué », ajoute l'économiste à l'OFCE, qui anticipe « des effets négatifs pour l'emploi », ainsi que les risques « d'une spirale inflationniste » et « sur la compétitivité ».

06H40 - Le Medef trouve « dangereuses » pour l'économie les propositions du RN et du Nouveau Front populaire

Le Medef, première organisation patronale française, a jugé mercredi « inappropriées » et « dangereuses » pour l'économie française des mesures proposées par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire en vue des législatives des 30 juin et 7 juillet.

« Plusieurs mesures proposées par le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement national apparaissent inappropriées et même dangereuses pour l'économie française, la croissance et l'emploi », a prévenu le Medef à la veille de l'audition de responsables des principaux partis en lice.

06H25 - Dérapage du calendrier législatif : le Haut conseil pour le climat tire la sonnette d'alarme

La France connaît un rythme de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre qui pourrait lui permettre d'atteindre ses objectifs de décarbonation de 2030, estime le Haut conseil pour le climat dans son sixième rapport annuel. Mais l'institution indépendante redoute un recul de l'action climatique en l'absence de documents cadres, attendus de longue date. Elle partage sa « vive préoccupation » .

06H22 - Marion Marechal rejoint le groupe ECR (extrême droite) au Parlement européen

Marion Maréchal, ex-Reconquête, élue le 9 juin au Parlement européen, a rejoint le groupe ECR, a annoncé mercredi ce groupe politique, qui rassemble une partie de l'extrême droite à Strasbourg.

Le groupe ECR, où siège notamment le parti Fratelli d'Italia de la cheffe du gouvernement italien Georgia Meloni, a annoncé ce ralliement et celui de plusieurs autres députés, ce qui lui permet, affirme-t-il, de dépasser désormais, avec un total de 83 députés, le groupe centriste Renew Europe, où se retrouvent les députés français de Renaissance.

06H20 - Débat entre Attal, Bardella et Bompard le 25 juin sur TF1

Un débat opposera Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard le 25 juin en soirée sur TF1, à cinq jours du premier tour des élections législatives, a annoncé mercredi la première chaîne française, confirmant une information du Figaro.

Ce débat entre le Premier ministre issu de Renaissance, le président du Rassemblement national et l'ancien député de La France insoumise sera animé par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, selon le journal.

06H10 - Les principaux partis et coalitions auditionnés devant les patrons

Ce jeudi matin, les principaux chefs de partis et coalitions seront auditionnés par le Medef. Le syndicat patronal les interrogera aux côtés de la CPME et l'U2P. L'occasion de revenir sur les nombreuses mesures annoncées tant par le Nouveau Front populaire, que le Rassemblement national et le gouvernement. Un événement que suivra La Tribune en direct dans ce live à partir de 8H30.

Mercredi déjà, le principal syndicat patronal a publié ses dix conditions pour la réussite économique de la France arguant qu'« il y a urgence à remettre de la rationalité et de la transparence dans le débat public ». Dans ce document, le Medef alerte sur « plusieurs mesures proposées par le Nouveau Front populaire et le Rassemblement National (qui apparaissent inappropriées et même dangereuses pour l'économie française, la croissance et l'emploi » et appelle à une « cohérence et stabilité économiques ».

06H00 - Bienvenue dans ce direct

Bienvenue dans ce direct consacré aux élections législatives, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat.

Une dissolution surprise et une campagne électorale express

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet.

« Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats.

Cette décision surprise du président de la République a donné le coup d'envoi d'une campagne électorale express qui ne durera que deux semaines. Trois blocs politiques se distinguent désormais dans cette nouvelle course : à l'extrême droite, le Rassemblement national, haut dans les sondages et porté par son bon score aux élections européennes. Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, en perte de vitesse. A gauche, une alliance baptisée « Nouveau Front populaire » est née, avec dedans les principales forces politiques de ce bord (PS, La France insoumise, EELV, etc).

Les différentes forces politiques du pays ont bouclé dimanche dernier la liste de leurs candidats aux prochaines législatives. La majorité présidentielle a annoncé avoir laissé 67 circonscriptions délibérément sans candidat afin de les confier à « l'arc républicain » pour « lutter dès le premier tour contre les extrêmes ».