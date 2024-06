Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

« La France est attaquée », s'exclame un gérant obligataire face à l'explosion ce mardi du spread (écart de taux) entre l'obligation d'État française (OAT) et l'obligation d'État allemande. La tension était palpable dès lundi, sans être alarmante, avec une hausse de l'ordre 7 points de base à 50 points de base.

Mais, cet écart s'est brusquement détendu pour atteindre un plus haut de 65 points de base, avant de redescendre autour de 62 points de base. Pourtant, de son côté, la dette italienne n'a pas bougé, preuve que c'est bien la dette française qui est ciblée. Le spread français avait déjà atteint ces 65 points de base lors de l'attaque d'Israël par le Hamas en octobre dernier, ou pendant la crise du Brexit. Au pire de la crise de l'euro, les taux d'intérêt français et allemands s'étaient écartés de plus de 130 points de base en 2012.

Moody's s'inquiète

« La copie est désastreuse. A la récente dégradation de la note de la France s'ajoute désormais une crise politique avec la dissolution. Il est logique de la dette française soit attaquée, même si tout devrait revenir à la normale dans quelques jours », ajoute un autre gérant obligataire qui attend que l'orage passe, comptant sur la bonne tenue du marché du crédit. « Le manque de clarté politique à court terme devrait contribuer à la volatilité des marchés », indique, dans une note, David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton,

L'agence de notation Moody's, qui avait maintenu fin avril la note souveraine de la France, a prévenu aujourd'hui que les élections législatives anticipées pourraient avoir un impact négatif sur la perspective de la note, et même sur la note elle-même. « L'instabilité politique potentielle constitue un risque de crédit compte tenu de la situation budgétaire difficile dont héritera le prochain gouvernement », souligne notamment l'agence, qui redoute plus que tout un blocage institutionnel dans l'hypothèse d'une nouvelle assemblée sans majorité de coalition.

Le CAC 40 au plus bas depuis février

La France est également la cible sur les marchés actions. Le CAC 40, l'indice des 40 plus grandes capitalisations françaises, cède à nouveau du terrain, presque deux fois plus que le Stoxx 600 (600 plus grandes capitalisations), sur un marché, il est vrai, globalement baissier. Les actions sont en effet sous pression à la veille de la réunion monétaire de la Réserve fédérale qui devrait maintenir le statu quo sur les taux directeurs, malgré les forts signaux de ralentissement de l'économie américaine.

Au Final, le CAC 40 est au plus bas depuis février et certaines valeurs, comme les banques, les concessionnaires autoroutiers ou l'audiovisuel, autant de secteurs qui pourraient pâtir d'une victoire de l'extrême-droite aux prochaines élections législatives. Le programme du Rassemblement national (arrivé en tête des élections européennes) prévoit notamment une nationalisation des concessions d'autoroutes et la privatisation de l'audiovisuel public.

