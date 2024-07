Législatives : l'économie française face au risque de paralysie

La France s'apprête à vivre un été parlementaire très chaud. Au lendemain des élections législatives, les députés fraîchement élus ont fait leur entrée au Palais Bourbon ce lundi 8 juillet après une campagne menée au pas de charge. Arrivé en tête du scrutin avec 180 sièges, le Nouveau Front Populaire (NFP) entame d'intenses tractations pour tenter de proposer un ou une potentielle candidate à Matignon.

Mais ni l'alliance de gauche, ni le camp présidentiel (autour de 160 sièges), ni le RN et ses alliés (plus de 140 sièges) ne peuvent atteindre, seuls la majorité absolue (289 députés). Favori des sondages, le parti nationaliste n'a finalement pas eu le nombre de sièges espéré au Palais Bourbon. Au gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal a remis sa démission, pour l'instant mis en suspens par le chef de l'Etat d'Emmanuel Macron. Face aux risques d'instabilité, le patronat a déjà tiré le signal d'alarme. « Le moteur de la croissance ne pourra se rallumer que si le pays poursuit une politique économique lisible et stable, garante de la compétitivité des entreprises et seule capable de restaurer la confiance et d'assurer l'emploi », a déclaré le Medef dans un communiqué.

Une situation politique sans précédent

Après l'annonce fracassante de la dissolution, le chef de l'Etat Emmanuel Macron avait promis « une grande clarification ». Force est de constater que la configuration issue des élections législatives actuelle ne permet pas de lever le brouillard sur le Parlement. Le Nouveau Front Populaire a certes obtenu le plus grand nombre de députés mais les rapports de force au sein de ce bloc risquent de fragiliser cette coalition. Cette alliance reste dominée par le groupe de la France Insoumise (78 députés,+3 par rapport à 2022) mais les socialistes ont connu une dynamique spectaculaire par rapport à 2022 (68 députés, +35). Ce qui risque de faire pencher le centre de gravité de ce bloc vers le centre, au grand dam de la France Insoumise.

Quant au bloc de la majorité présidentielle, il limite la casse mais sort tout de même affaibli avec près d'une centaine de députés en moins (-94 par rapport à 2022). «Comment peut-on gouverner avec une Assemblée nationale aussi fragmentée ? Au plan arithmétique cela paraît très difficile, pour ne pas dire impossible. Toute tentative de former une coalition politique paraît vouée à plus ou moins brève échéance à l'échec par manque de majorité », explique le chef économiste d'ODDO-BHF, Bruno Cavalier. « Aucun des blocs ne peut appliquer son programme et le Président de la République ne peut plus peser dans sa fabrication », estime pour sa part, le professeur de droit à la Sorbonne, Dominique Rousseau .

« La France ingouvernable ? Oui, dans une logique présidentialiste, non dans une logique parlementaire où le programme est élaboré par une discussion entre les groupes parlementaires », ajoute-t-il.

Depuis l'inversion du calendrier entre les législatives et la présidentielle au début des années 2000, l'Assemblée nationale était parfois jugée comme une chambre d'enregistrement de la politique du gouvernement. Décidée par le chef de l'Etat à la grande surprise de son propre camp, la dissolution en cours de mandat présidentiel redonne du poids au Parlement mais le risque d'immobilisme est plus grand.

Programme économique du NFP, un risque élevé de fracture

Dans le camp de la gauche, les fractures béantes risquent de compliquer la mise en oeuvre de leur politique économique. Les quatre groupes du Nouveau Front populaire (LFI, PS, EELV, et PCF) ont certes réussi à bâtir un contrat de coalition en un temps record mais cette alliance risque de voler en éclat s'ils ne trouvent pas un terrain d'entente rapidement sur les questions économiques et budgétaires. En moins d'une semaine, le Nouveau front populaire a présenté un programme économique essentiellement basé sur une logique de relance keynesienne. Il s'agit d'une « politique de relance par le pouvoir d'achat et une politique de relance par la recherche et l'investissement », a déclaré l'économiste, Julia Cagé, ayant participé à la construction du programme.

A ces risques de fissure internes au Nouveau front populaire, s'ajoutent les vastes divisions avec le bloc du centre. « Il y a énormément de divergences entre les forces ponctuellement alliées. Ce qui pose notamment question sur leurs possibilités de converger sur les questions économiques. Sur les programmes économiques, chacun des blocs opposés au RN propose des mesures trop clivantes au-delà de ses frontières pour créer un consensus », juge Erwan Lestrohan, directeur conseil chez Odoxa, interrogé par La Tribune.

Parmi les mesures qui risquent de fracturer, figure la hausse de la dépense publique. «Sur le plan économique, le rapport à la dépense publique va être une ligne de fracture », estime Erwan Lestrohan. Aujourd'hui, « il y a un consensus dans l'opinion pour réduire la dette publique. Pour les Français, cela passe prioritairement par baisser la dépense publique. La crainte d'une aggravation de la dette publique vient notamment du fait que les Français ont peur que cette dette rejaillisse sur leur situation personnelle», poursuit-il.

Des marges de manoeuvre budgétaires limitées

Sur le front budgétaire, le futur gouvernement risque d'avoir des marges de manoeuvre très limitées. Dès son arrivée au pouvoir, le Nouveau Front Populaire a prévu de faire voter un budget rectificatif pour répondre « aux urgences » dès cet été. Ce paquet contient une enveloppe de 25 milliards d'euros (hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, revalorisation des aides au logement, abrogation de la réforme des retraites et celle de l'assurance-chômage).

Malgré un calendrier serré, « le budget rectificatif n'est pas si difficile à mettre en place », estime Simon-Pierre Sengayrac, économiste et co-directeur de l'Observatoire de l'économie à la Fondation Jean-Jaurès. « On est plus en face d'un problème démocratique que technique. On est au coeur de la négociation parlementaire », explique-t-il. La coalition va devoir rapidement trouver une majorité pour voter son texte.

Risque de paralysie sur le budget 2025

Compte tenu de l'éclatement des blocs, le gouvernement pourrait être tenté de faire passer le budget rectificatif par le 49-3, au risque de devoir affronter une motion de défiance. Pour l'économiste, « le risque de paralysie peut se manifester si le Parlement n'arrive pas à voter la loi de finances 2025 ». L'exécutif ne sera pas autorisé à « mettre en place de recettes nouvelles ou de dépenses nouvelles ». Et l'Etat « ne sera pas autorisé à lever de nouveaux impôts ». Or, le programme fiscal du NFP contient de nouveaux impôts, notamment sur les plus hauts revenus (ISF Climat/15 milliards d'euros) ou une taxe sur les superprofits (15 milliards d'euros).

Dans son allocution, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que le gouvernement du NFP pourrait agir par décret. Mais les lois de finances fixent des plafonds budgétaires dans une politique de décret. En février dernier, les ministres Le Maire et Cazenave avaient décidé de tailler dans les dépenses de l'Etat à hauteur de 10 milliards d'euros pour l'année 2024 par décret (ce qui correspond à 1,5% des crédits ouverts par la loi de finances). Mais il ne pouvait pas aller au delà sans budget rectificatif.

La France sous les radars de la Commission européenne

Dans le viseur de la Commission européenne, la France va devoir bientôt présenter une trajectoire de redressement de ses comptes publics. La procédure pour déficit excessif devrait bientôt être validée par les ministres des Finances de l'UE réunis le 16 juillet prochain en conseil Ecofin. Et le 20 septembre, la France devra soumettre « un plan fiscal et structurel de moyen terme ». En plein marasme budgétaire, le précédent gouvernement avait commencé à plancher sur un plan de réduction drastique de dépenses de l'ordre de 20 milliards d'euros en 2024 et 20 milliards d'euros en 2025.

Mais l'annonce tonitruante de la dissolution a complètement chamboulé l'agenda des finances publiques de Bercy. Le Nouveau Front Populaire a dit qu'il était prêt à s'affranchir des règles budgétaires européennes. Reste que « le parti socialiste attaché aux règles européennes a un poids fort dans la coalition », rappelle Simon-Pierre Sengayrac. « On peut penser que ce poids va les obliger à ne pas s'affranchir des règles européennes ». Reste à savoir comment les rapports de force vont évoluer au sein du Nouveau Front Populaire.