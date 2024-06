Résultats des législatives : le RN en force à l’issue du premier tour

Le Rassemblement national sort en tête de ce premier tour des élections législatives que personne n'avait prévues. Selon les estimations de l'institut Elabe pour La Tribune dimanche et BFMTV, le RN et ses alliés (dont les candidats LR d'Eric Ciotti) décroche 33%. Le Nouveau Front populaire obtient lui 28,5%, Ensemble pour la République, le camp présidentiel, 22% et LR tendance historique et les divers droite 10,5%. Lors des législatives de 2022, au premier tour, le RN avait récolté 19%, la Nupes 29% et Ensemble 25,7%. Ce soir, le camp lepéniste confirme donc sa très forte dynamique des européennes, où il avait obtenu 31,4%.

En termes de sièges, selon les projections d'Elabe, cela donnerait entre 260 et 310 députés pour le RN, entre 115 et 145 pour le Front populaire, entre 90 et 120 pour Ensemble pour la République et entre 30 et 50 pour Les Républicains tendance historique. Mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, du fait du très grand nombre de triangulaires qui pourraient avoir lieu au second tour. Elles vont rendre dans un premier temps la situation très confuse.

« Ni RN, ni LFI »

Au sein du Nouveau Front populaire, PS et Ecologistes ont déjà affirmé qu'ils retireraient leurs candidats arrivés en troisième position dans les circonscriptions où le RN est arrivé en tête afin de faire barrage contre celui-ci. Dans les premiers échanges que Renaissance, le MoDem et Horizons ont eu sur cette question, ces partis pourraient donner comme consigne de se retirer si leurs candidats est en troisième position en faveur du candidat PS ou écologistes arrivé en second position (mais donc pas LFI). « Ni RN, ni LFI » pourrait être sa ligne pour cet entre-deux-tours. Emmanuel Macron a tenu à 18h30 une réunion à l'Elysée sur les résultats et ce sujet précis.

Sans attendre le second tour, on peut néanmoins déjà affirmer que le camp présidentiel va perdre la majorité. Dans la précédente Assemblée, il détenait 250 députés (Renaissance détenait 169 députés, 50 MoDem et Horizons 31). Le Rassemblement national, premier groupe d'opposition, en avait 88. A gauche, la France Insoumise en comptait 75, le PS 31, le PC, comme les Ecologistes, 22. La très forte participation a été une première vraie surprise avec 67,5%. C'est la plus forte depuis les élections législatives depuis 1997. Les Français se sont sentis visiblement sentis très concernés par les enjeux de ce scrutin.

👉 A partir de 20h, retrouvez tous les résultats circonscription par circonscription