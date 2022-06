Législatives : pour Ensemble !, l'espoir ténu d'arracher une majorité absolue

Les projections des instituts de sondage pour le second tour ne garantissent pas une majorité absolue pour Ensemble!. Selon ces projections, la majorité sortante pourrait compter entre 255 et au et 310 sièges. Si Ensemble! n'atteint pas la barre des 289 sièges, la coalition présidentielle ne disposerait que d'une majorité relative et pourrait être contrainte de chercher des alliés, par exemple du côté des Républicains, qui ont obtenu autour de 12% des voix, soit plus de deux fois le score de leur candidate Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle mais bien moins qu'en 2017 (18,7%).

Selon Harris pour M6/RTL, Ensemble! (LREM/Renaissance, MoDem, Horizons) recueillerait 260 à 300 sièges et l'alliance de la gauche Nupes (LFI, PS, EELV, PCF) 150 à 208 sièges. Selon Ifop-Fiducial pour TF1/LCI, Ensemble! aurait 275 à 310 sièges et la Nupes 180 à 210, et selon Elabe pour BFMTV/L'Express/RMC, Ensemble! s'en arrogerait 270 à 310 et la Nupes 170 à 220. Selon Ipsos-Sopra-Steria, Ensemble! obtiendrait de 255 à 295 sièges et Nupes de 150 à 190 sièges.

Les Républicains seraient la troisième force à l'Assemblée nationale, avec un minimum de 33 sièges et un maximum de 80 anticipés par ces quatre instituts de sondages.

Le Rassemblement national obtiendrait, lui, entre 10 et 45 députés, selon ces premières estimations, tandis que le parti d'extrême droite Reconquête! aurait entre aucun et un maximum de trois députés.

LEGISLATIVES 2022 : Résultat du premier tour

La Nupes en embuscade

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon a réalisé une percée spectaculaire dimanche aux élections législatives, lui permettant d'être au même niveau que le camp macroniste et d'espérer priver Emmanuel Macron de majorité absolue.

L'abstention record, qui en général touche davantage les quartiers populaires et les jeunes, important vivier d'électeurs pour la gauche, n'a pas empêché la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) de transformer les promesses des bons sondages.

Selon les estimations, la Nupes est au coude-à-coude avec la coalition présidentielle Ensemble en nombre total de voix, de 25 à 26,2%. Et peut espérer nombre de sièges avec la qualification de ses candidats dans plus de 500 circonscriptions, selon les Insoumis.

A La Fabrique, dans le Xe arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole "avec émotion".

"Au terme de ce premier tour, la Nupes arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour. Et dès lors, les projections en siège à cette heure n'ont aucun sens, sinon de maintenir une illusion. Puissent-elles finir d'étourdir nos adversaires. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait." "J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de Monsieur Macron, la retraite à 65 ans, le travail forcé pour le RSA, et la partie cachée de son programme, retirer 80 milliards pour réduire le déficit"

Estimant que le parti présidentiel est "battu et défait", il s'est adressé en vue du second tour à "la jeunesse et tous les milieux populaires si durement éprouvés par 30 ans de néolibéralisme": "Déferlez avec vos bulletins de vote pour ouvrir tout grand la porte du futur, ce futur d'harmonie des êtres humains (...) et avec la nature".

Jean-Luc Mélenchon a aussi salué "l'accord" créant la Nupes, "qui a rendu possible" cette percée.

PROJECTION EN NOMBRE DE SIEGES (Ipsos-Sopra Steria)

Nupes

> Nombre de sièges de 150 à 190

Divers gauche

> Nombre de sièges de 15 à 25

Ensemble !

> Nombre de sièges de 255 à 295

LR/UDI/Divers droite

> Nombre de sièges de 50 à 80

RN

> Nombre de sièges de 20 à 45

Divers

> Nombre de sièges de 10 à 17

PROJECTION EN NOMBRE DE SIEGES (Ifop-Fiducial)

Nupes

> Nombre de sièges de 180 à 210

Divers gauche

> Nombre de sièges de 7 à 13

Ensemble !

> Nombre de sièges de 275 à 310

LR/UDI/Divers droite

> Nombre de sièges de 42 à 68

RN

> Nombre de sièges de 5 à 25

Divers

> Nombre de sièges de 5 à 11

