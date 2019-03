Naufrage du "Grande America" : une nappe d'hydrocarbures menace les côtes françaises

[#GrandeAmerica] La frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine et le BSAA (Bâtiment de Soutien et d'assistance affrété) VN Sapeur sont toujours sur zone. Ils continuent d'assurer la sécurité et la surveillance de la navigation. @SGMer @MarineNationale pic.twitter.com/rz98mZlf8B