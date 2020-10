Pauvreté : les associations attendent le gouvernement de pied ferme

Pour elles, le plan de relance et le projet de budget 2021 de l'Etat ne comprennent presque "rien" pour aider les plus précaires, fortement pénalisés aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique. Dans son interview télévisée mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé "une aide exceptionnelle" de 150 euros pour les allocataires du RSA, plus un pécule de 100 euros par enfant à charge, également octroyé aux familles bénéficiant d'aides au logement. Cette aide, déjà versée au printemps lors de la première vague de l'épidémie, devrait bénéficier à 4,1 millions de foyers, incluant 5 millions d'enfants.

"Une prime ça met du beurre dans les épinards pendant un ou deux mois mais ce n'est pas ça qui change la vie durablement, qui permet d'avoir un logement pérenne ou de prévoir de pouvoir payer la...