La pauvreté, angle mort du plan de relance : France Stratégie tire la sonnette d'alarme

La crise pourrait faire des ravages dans les semaines à venir. La pandémie a plongé l'économie française dans une léthargie profonde provoquant déjà la destruction de plusieurs centaines de milliers de postes et une probable aggravation de la pauvreté et de l'extrême pauvreté.

Face à cette bombe à retardement, France Stratégie a décidé de donner l'alerte dans une note rendue publique ce vendredi 2 octobre. Les auteurs pointent particulièrement les risques chez les plus démunis.

"La crise sanitaire et le confinement en place entre mars et mai 2020 ont entraîné des difficultés importantes et spécifiques pour les plus vulnérables, notamment en matière de subsistance (recours important aux distributions alimentaires), de santé (exposition plus forte au virus et risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie, situations de discontinuité des soins) ou encore d'accès à l'éducation à distance (manque d'équipement, difficultés d'accompagnement par les familles, exiguïté du logement)."