Procès France Télécom : l'entreprise et ses ex-dirigeants condamnés pour harcèlement moral

À l'exception du sursis, les juges ont prononcé les peines maximales, suivant en cela les réquisitions du ministère public. (En photo : Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom). (Crédits : Reuters)

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, ce vendredi, l'ancien dirigeant à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15.000 euros d'amende et le groupe à 75.000 euros d'amende pour des faits datant de 2007 et 2008.