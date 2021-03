Réforme de l'assurance-chômage : et maintenant ?

. 1er juillet: allocations à la baisse pour certains chômeurs



La disposition la plus contestée par les syndicats, la modification du calcul du salaire journalier de référence (SJR, base de l'allocation), entrera en vigueur.



Le calcul sera moins favorable aux demandeurs d'emploi qui alternent régulièrement périodes de chômage et d'activité. Un "enjeu d'équité" pour l'exécutif car actuellement le système est plus favorable à ceux qui alternent contrats courts et inactivité qu'à ceux qui travaillent en continu. Pour les plus précaires, un plancher a été introduit (le nombre de jours non travaillés pris en compte sera limité).



Le ministère reconnaît que plus de 800.000 futurs chômeurs (les droits acquis avant le 1er juillet ne sont pas remis en cause) auront une indemnisation mensuelle inférieure - en moyenne de plus de 20% selon l'Unédic - à ce qu'ils auraient touché avec les...