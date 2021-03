Avec la réforme, 800.000 chômeurs auront une indemnisation inférieure de 20% en moyenne

(Crédits : ERIC GAILLARD)

La réforme de l'assurance-chômage entrera finalement en vigueur le 1er juillet avec certains aménagements et délais pour tenir compte de la crise, mais cette version "adoucie" reste vivement rejetée par les syndicats qui la jugent "anachronique" et pénalisante pour les demandeurs d'emploi. Plus de 800.000 futurs chômeurs auront une indemnisation mensuelle inférieure, en moyenne de plus de 20% selon l'Unédic. La ministre du travail assume.