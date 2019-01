Réforme de l'assurance chômage : le patronat se retire des négociations

Haro sur le bonus-malus : les deux principales organisations patronales ont suspendu ce lundi 28 janvier leur participation à la négociation sur l'assurance chômage, fâchées par la "détermination" d'Emmanuel Macron à mettre en place ce dispositif réclamé par les syndicats pour lutter contre la précarité. Le 24 janvier, lors de sa rencontre avec des citoyens dans la Drôme, le chef de l'État avait réaffirmé sa volonté de réguler les contrats courts par le bonus-malus, passant notamment par des pénalités pour "ceux qui multiplient les intérimaires".

« Dans ces conditions, le Medef constate qu'il n'est pas en situation de poursuivre la négociation sans une clarification préalable du gouvernement sur la suite qui serait donnée à un accord entre partenaires sociaux », ajoute l'organisation patronale.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) annonce également la suspension de sa participation aux négociations, expliquant qu'elle « se refuse à cautionner une nouvelle forme de taxation des entreprises qui créent des emplois ».

Un effet "dévastateur" pour l'emploi

En 20 ans, les CDD de moins d'un mois ont été multipliés par 2,5, une source de précarité et un surcoût de deux milliards d'euros pour l'Unedic qui gère l'assurance chômage.

Le système de bonus-malus consiste à moduler les cotisations chômage de l'employeur en fonction du taux de rupture de contrats de travail. L'idée est de faire varier la cotisation patronale à l'assurance chômage, actuellement de 4,05%, en fonction du taux de rupture de contrats donnant lieu à inscription à Pôle emploi, promesse présidentielle soutenue par les syndicats.

Mais le patronat y est fermement opposé. En novembre, au tout début de la négociation sur l'assurance chômage, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef, avait assuré qu'un tel système allait « détruire des CDD et des emplois intérim sans pour autant créer de CDI ». La CPME est contre toute « nouvelle forme de taxation des entreprises qui créent des emplois ». Elle estime que ce serait "dévastateur" pour l'économie française et pour l'emploi.

Pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, « le patronat portera la responsabilité de l'échec » de la négociation sur la réforme de l'assurance chômage s'il persiste à refuser tout mécanisme de "bonus-malus".

« Soit on a une séance de négociation, cette semaine, telle qu'elle est prévue (jeudi), et on discute, y compris de la façon dont on responsabilise les employeurs dans l'utilisation de ces contrats courts, soit le patronat portera la responsabilité de l'échec de ces négociations », a-t-il affirmé au micro de RMC/BFM TV.

"L'État doit reprendre la main" en cas d'échec des négociations

Démarrée en novembre, la négociation doit prendre fin le 20 février après avoir été prolongée de deux séances, syndicats et patronat échouant notamment à se mettre d'accord sur un mécanisme qui réduirait le recours excessif aux contrats courts.

Lors de ses vœux aux acteurs économiques ce lundi, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré lundi qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe avaient « indiqué à plusieurs reprises que nous laissons la main aux partenaires sociaux et si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à trouver un accord, c'est l'Etat qui devrait prendre la main et prendre ses responsabilités».

« Ce qui compte à mes yeux, en tant que ministre de l'Économie, c'est que cette réforme de l'assurance chômage ait lieu en 2019 (...) pour avoir plus de justice dans l'indemnisation du chômage et plus d'efficacité et inciter plus pour le retour a l'emploi ».

(avec AFP et Reuters)