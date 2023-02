Réforme des retraites : une journée de mobilisation pour rien ?

C'est sous un franc soleil que les leaders des grands syndicats français ont arpenté le pavé, à Albi, ce jeudi. Toujours unis, Laurent Berger (CFDT), Philippe Martinez (CGT) et les chefs de file des autres centrales ont redit leur opposition au projet du gouvernement de reculer l'âge de départ de 62 à 64 ans.

Reste que les cortèges étaient clairsemés, ce jeudi. Les grandes villes ne se sont pas mobilisées, contrairement aux précédentes journées. A Paris, la CGT annonçait 300.000 manifestants, soit presque deux fois moins que lors des précédentes journées d'action en semaine. « On s'y attendait, mais ce n'est pas le nombre qui comptait, mais bien la détermination des manifestants », assure François Hommeril de la CFE-CGC. Les actifs ne peuvent pas toujours poser des jours de grève. Et une partie de la France était en vacances.

Objectif : prochaine manifestation le 7 mars

Surtout à en croire les organisations, peu importe le nombre de personnes mobilisées. L'objectif était surtout, selon les syndicats, de maintenir la pression sur le gouvernement.

Entre les vacances, et la journée de samedi dernier qui a rassemblé près d'un million de personnes, tous tablaient sur un essoufflement de la contestation. Tous ont le regard désormais tourné vers le 7 mars. L'intersyndicale appelle à « mettre le pays à l'arrêt », avec des grèves reconductibles dans les transports, l'énergie, l'éducation, etc.

Soit un changement de braquet. Jusqu'alors les syndicats ont soigneusement évité que les désagréments ne soient trop nombreux pour les Français. Les vacances de février ont été préservées des gros débrayages. Pour l'instant, ils ont réussi à maintenir une opinion plutôt favorable à leur endroit. Mais le 7 mars, estimant que le gouvernement reste sourd à leur mouvement, les organisations promettent de monter d'un cran. Non sans inquiétude. Car face à des grèves massives, les Français continueront-ils à soutenir ainsi le mouvement?

Vers une convergence des luttes avec les politiques ?

Pendant ce temps, à l'Assemblée, le débat autour du projet de loi se termine. Les députés n'ont plus que 24 heures pour examiner le texte et les amendements, dont celui qui fait le plus polémique : l'article 7 qui marque le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Les syndicats, Laurent Berger en tête, ont souvent souligné ces derniers jours, le contraste entre les échanges houleux de l'hémicycle et le calme de la mobilisation de rue.

Les représentants de la Nupes espèrent depuis longtemps rejoindre le mouvement. Une réunion a d'ailleurs été envisagée ce mercredi entre FO et la CGT et les leaders de la France Insoumise. Elle a été officiellement reportée. Les syndicats ne voulant pas mettre le focus médiatique sur ce rendez-vous, alors que ce jeudi 16 février se tenait une journée d'action.

Surtout, la CFDT n'avait pas prévue d'y participer. Alors qu'il fait figure de leader du mouvement, Laurent Berger veille à bien séparer démocratie sociale et démocratie parlementaire, et à faire le distinguo entre les syndicats et le personnel politique. La préservation de l'unité syndicale aura donc été plus forte, et Frédéric Souillot à la tête de FO ou même Philippe Martinez de la CGT, qui avaient prévus de s'y rendre, se sont finalement ravisés. Aucune autre date n'a d'ailleurs été évoquée...

Le lobby des syndicats

En attendant, les syndicalistes ont prévu d'interpeller les parlementaires. L'intersyndicale a ainsi rédigé un courrier type dans lequel elle demande aux élus de « voter solennellement le rejet de ce projet de loi et plus particulièrement de son article 7 ». Les centrales comptent aussi profiter de ce temps avant le 7 mars, pour solliciter dans chaque région et circonscription, chaque représentant national afin de le sensibiliser aux points morts ou mal construits de cette réforme (les 1.200 euros, les femmes etc.)

Avant le 7 mars, ils cherchent aussi à maintenir la pression via d'autres modes de contestation. Comme la pétition lancée le 11 janvier au lendemain de la présentation du projet de loi. Le cap du million de signatures a déjà été franchi cette semaine.