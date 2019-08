Rencontres des entrepreneurs de France : liberté, égalité… et université d’été

Le Medef tient mercredi et jeudi sa première "Rencontre des entrepreneurs de France" (REF), université au format rénové, largement consacrée aux grands débats de société et en plein débat sur la réforme des retraites.

"No(s) futur(s)": le titre de l'événement se veut à la fois un clin d'œil au mouvement punk d'il y a 40 ans et à sa contestation de l'ordre établi, mais aussi un message d'espoir porté par les entreprises. "L'idée libérale n'est pas obsolète mais elle doit se réinventer comme elle l'a toujours fait. C'est à nous de proposer des solutions", a tweeté mardi le président de la première organisation patronale française, Geoffroy Roux de Bézieux.

Après une polémique au début de l'été provoquée par l'invitation à une table ronde sur les populismes de la figure de l'extrême-droite Marion Maréchal, le président du Medef veut "redonner du dynamisme" à l'événement, par un "retour aux sources", avec des débats à la fois ouverts et contradictoires. Les patrons sont invités à "se préoccuper de questions qui touchent à la société en France et à l'international et qui n'affectent peut-être pas déjà quotidiennement leur business mais l'impacteront dans les années à venir".

Retrouvez ici les interviews vidéos réalisées par La Tribune sur l'Hippodrome de Paris Longchamp, le site choisi pour ces Rencontres des entrepreneurs de France. Avec cette question : Liberté et égalité, ces deux valeurs sont-elles encore compatibles dans le nouvel ordre économique international ?