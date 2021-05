RSE : le temps des actes et des preuves

REPLAY. Revivez en vidéo ou en audio sur Spotify les débats du forum 2021 de La Tribune « Partageons l’économie ». Le thème de cette édition était la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, plus d’actualité que jamais en cette sortie de crise pandémique et à l’heure de l’accélération de la transition écologique. Deux ans après la loi Pacte, pour la France et pour l’Europe, c’est le temps des actes et celui des preuves pour la RSE.

latribune.fr 21 Mai 2021, 18:30 5 mn