Soutien aux jeunes : la Bourgogne-Franche-Comté met 4 millions d’euros sur la table

À l'heure où les étudiants sont invités à participer à leur cours en présentiel une semaine sur deux, plus de la moitié n'y sont pas favorables. Sur les 32.000 étudiants que comptent la Bourgogne-Franche-Comté, à fin janvier, seulement 58% d'entre eux souhaitaient revenir en cours en présentiel. « Ces chiffres montrent que beaucoup d'étudiants ont résilié leur bail par crainte d'un nouveau confinement. Même si pour les logements du Crous, le taux d'occupation a baissé de 10%, il reste encore élevé à 88% pour Dijon et 81,5% pour Besançon », constate Jean-François Chanet, recteur de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.

Cette étude dénonce une situation difficile pour les jeunes qui ne sont pas boursiers, donc plus difficile à identifier. « La précarité ne touche plus seulement les boursiers mais aussi les étudiants qui avaient besoin d'un job pour continuer leurs études et qui se retrouvent démunis », constate Marie-Guite Dufay, présidente de la Bourgogne Franche-Comté. Face à cette situation inédite, la Région a choisi de sortir de son champ de compétences habituel, en octroyant une aide de 4 millions d'euros aux étudiants les plus démunis. Cette subvention prend la forme d'une dotation mensuelle de 200 euros par mois. « Ce dispositif construit avec le Crous nous permettra de soutenir jusqu'à 5.000 étudiants ayant perdus leur emploi jusqu'en juillet », précise Marie-Guite Dufay ». Derrière cette mesure d'urgence, la présidente de Région prône pour un revenu étudiant au niveau national. La crise a renforcé sa conviction car celle-ci n'avait pas attendu le Covid-19 pour soutenir davantage les jeunes en apprentissage. Depuis 2018, les aides à la formation ont triplé. « Ce qui n'est pas négligeable pour un jeune de moins de 18 ans ! Ces aides n'avaient pas augmenté depuis les années 2000 et étaient de l'ordre de 130 euros », note Océane Charret Godard, vice-présidente à la Région en charge de la formation.

Autre aide abondé dans le plan de relance régional : 30 millions d'euros rajoutés aux 250 millions d'euros signés en 2018, dans le cadre du Pacte régional d'investissement dans les compétences (PRIC), pour la formation des jeunes en situation de décrochage et les personnes en recherche d'emplois peu ou pas qualifiées.

La Bourgogne-Franche-Comté a privilégié les aides de soutien au matériel et aux banques alimentaires, via notamment les épiceries solidaires, avec une contribution de 270.000 euros au fonds d'urgence géré par le Crous. Près de 600 aides individuelles ont été attribuées à des étudiants pour financer leur logement, l'aide alimentaire, l'achat d'équipements ou leurs frais d'étude. « Au-delà de ces aides, l'important est de se coordonner avec le Crous et les associations qui connaissent le mieux les étudiants et leurs problématiques », souligne Marie-Guite Dufay. -

Le Crous se mobilise pour proposer des solutions concrètes

Depuis le 25 janvier, le Crous a généralisé le repas à un...