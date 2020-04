Stocks de masques : ce rapport que l'Etat aurait dû prendre en compte à temps

En ce temps d'épidémie mondiale, les conférences de presse, et autres prises de paroles, se suivent et... se ressemblent. Certes, Emmanuel Macron a fixé une date de dé-confinement. Mais c'est désormais au gouvernement de trouver les ressources pour engager au mieux ce processus périlleux. « Ce n'est pas le retour à une vie normale », a tenu à prévenir Edouard Philippe. « Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus ». Pour le chef du gouvernement, l'équation semble impossible à concrétiser en si peu de jours : comment faire repartir la machine économique, et donc les flux de transport, tout en assurant un minimum de « distanciation sociale » ? « Tout commence le 11 mai », appréhende un conseiller du gouvernement. Car comment assurer la sécurité des Français sans disposer suffisamment de masques et de tests ?

Tout cela aurait pu être différent si l'Etat avait suivi les préconisations des experts qu'il a lui-même mandaté par le passé. Datant de mai 2019, un rapport commandé par Santé Publique France, et intitulé « avis d'experts relatif à la stratégie de constitution d'un stock de contre-mesures médicales face à une pandémie grippale », avait très clairement alerté plusieurs...