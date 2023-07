Suivez en direct les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence

ARTICLE DU 7/07/2023 - 7h52 | MISE A JOUR 8/07/2023 - 10h47

« Recréer l'espoir »: les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, réuniront du 7 au 9 juillet des centaines de patrons, ministres et experts pour repenser un monde bouleversé par les crises.

Pendant trois jours, une soixantaine de débats seront accessibles gratuitement sur internet, réunissant environ 380 économistes, responsables politiques de tous bords, chefs d'entreprises, syndicalistes et autres représentants de la société civile d'une quarantaine de nationalités autour de sujets résolument tournés vers l'avenir.

TEMPS FORTS DU VENDREDI 7 JUILLET

Transition énergétique et investissements : leviers pour une croissance économique durable

Dans un contexte économique incertain, la récession en France n'est-elle que repoussée ? Les économies développées sont-elles condamnées à une croissance limitée ?

Selon Mathias Burghardt, membre du comité exécutif de la société d'investissement française Ardian et responsable de son activité infrastructure, la transition énergétique représente un puissant levier pour un rebond économique. Il souligne qu'il existe déjà de nombreux projets d'investissement dans les nouvelles technologies, la décarbonation et l'efficacité énergétique.

Bien que ces investissements connaissent une croissance mondiale, les besoins restent considérables. M. Burghardt estime que la transition énergétique est non seulement une nécessité absolue pour préserver l'environnement, mais aussi une opportunité de moderniser et de transformer l'économie. Les entreprises les plus performantes du point de vue environnemental seront également les plus performantes en termes de création de valeur.

Selon M. de Boissieu, la révolution numérique et les investissements dans la défense sont d'autres leviers pour stimuler l'économie. Il analyse que des réformes structurelles, le développement des infrastructures et l'innovation peuvent contribuer à augmenter le potentiel de croissance, sans atteindre le niveau de croissance asiatique.

André Cartapanis, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, souligne l'impératif de provoquer un choc d'investissement et un changement d'échelle sur le plan macroéconomique, lors d'une table ronde.

Le retour de l'État dans la politique industrielle et les subventions massives accordées pour attirer les industries d'avenir, telles que les semi-conducteurs, marquent un tournant. Les États-Unis et l'Union européenne prévoient également d'importantes subventions pour les filières vertes.

Cependant, selon Marc Burghardt d'Ardian, il est essentiel de surmonter les obstacles. L'enjeu réside moins dans les montants alloués que dans la manière de les concrétiser réellement. Les entreprises se heurtent encore à de nombreuses barrières administratives, et les mesures en faveur de la transition énergétique rencontrent des oppositions, comme l'augmentation des taxes sur les énergies carbonées.

M. de Boissieu souligne que l'impulsion de l'État ne doit pas nécessairement se traduire par des dépenses excessives. Il plaide plutôt en faveur de garanties publiques pour accompagner des investissements à long terme, dont les rendements peuvent parfois être aléatoires. Cette approche est d'autant plus pertinente alors que le gouvernement cherche à mettre fin à la politique du « quoi qu'il en coûte ».

Ada Di Marzo, directrice générale du cabinet de conseil Bain & Company, plaide également pour une utilisation efficace de l'épargne de précaution accumulée par les ménages depuis la pandémie de Covid-19. Elle estime qu'il est essentiel d'augmenter la capacité à prendre des risques, et que le cadre réglementaire doit favoriser cette audace.

TEMPS FORTS DU SAMEDI 8 JUILLET

La France pourrait-elle manquer de gaz l'hiver prochain ? Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné n'a pas totalement écarté cette possibilité samedi à Aix, soulignant la faiblesse des capacités de stockage européennes et le coût des importations.

« En matière gazière, oui, les stocks seront pleins » en octobre, a estimé le patron du groupe de pétrole et de gaz. « Mais si l'hiver est froid en Europe », a-t-il averti, les capacités de stockage du Vieux Continent ne suffiront pas pour répondre à la demande de gaz des consommateurs européens tout au long de la saison. Cela ne signifie pas nécessairement que les Européens manqueront de gaz, mais les importations nécessaires pour répondre à la demande auront un coût élevé, prévient Patrick Pouyanné.

« Les prix d'amis ne marchent pas dans un marché d'offre et de demande », a-t-il fait valoir.

Les Européens, devenus très friands de gaz naturel liquéfié (GNL) américain depuis la coupure des approvisionnements russes, sont également dépendants du contexte politique aux Etats-Unis - la prochaine élection présidentielle est prévue fin 2024.

« Si les Républicains », actuellement dans l'opposition au président démocrate Joe Biden, « décident de cesser les exportations (de GNL), il y a un risque systémique », s'est inquiété M. Pouyanné. Du côté d'Engie, le principal fournisseur de gaz naturel en France, la directrice générale Catherine MacGregor s'est dite « plutôt sereine » sur la sécurité d'approvisionnement l'hiver prochain en raison des efforts de sobriété réalisés et des nouvelles sources d'importation.

« Mais on va quand même rester sur un système très volatil dans les années qui viennent », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne l'électricité - pour laquelle la France est moins dépendante de l'étranger grâce à ses 56 réacteurs nucléaires - le PDG d'EDF Luc Rémont a également affiché son optimisme à Aix, après un hiver 2022/23 durant lequel les autorités se préparaient à d'éventuelles coupures en raison du nombre record de réacteurs arrêtés pour réparations.

« La production remonte. A ce stade, nous sommes en mesure de dire que nous aborderons l'hiver prochain avec sérénité », a-t-il avancé.

Autre motif de satisfaction, « on commence l'été avec des barrages pleins », ce qui devrait permettre de produire davantage d'hydroélectricité que l'an dernier, quand la sécheresse avait contraint la production hydroélectrique.

