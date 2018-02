Zones agricoles défavorisées : Travert estime que "1.400 communes vont en sortir"

La réforme des zones agricoles défavorisées se précise. Le dimanche 17 février, au micro d'Europe 1, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travers a lancé un pavé dans la marre - à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture -, en estimant que près de 1.400 communes sortiraient de ce dispositif et perdraient, de facto, des subventions de la part de l'Union européenne.

"Aujourd'hui, il est difficile de vous dire le nombre exact de communes qui vont sortir" du statut leur permettant de percevoir l'indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) hors montagne, mais avec 1.400 communes, "on est près du compte", a-t-il déclaré.

Il a néanmoins affirmé que l'État s'engagerait à "accompagner" les agriculteurs "pour faire en sorte que cette perte soit la moins forte possible et les aider à se restructurer, à travailler sur d'autres types d'agriculture".

Certains agriculteurs s'inquiètent d'une révision européenne de la cartographie de ces zones agricoles défavorisées. La nouvelle carte, qui doit bientôt être remise par le ministère de l'Agriculture au président de la République, après validation par la Commission européenne, est en effet appelée à remplacer au 1er janvier 2019 la carte actuelle, qui date... de 1976. Et depuis, les paysages ont bien changé.

La France va "porter devant la Commission européenne la carte qui soit la plus juste possible, avec des critères robustes et incontestables de continuité territoriale", a notamment assuré Stéphane Travert.