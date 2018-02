Le gouvernement tente de rassurer les agriculteurs exclus des zones défavorisées

Depuis plusieurs jours, des agriculteurs manifestent dans toute la France contre le projet de réforme des zones agricoles défavorisées, un classement qui permet aux exploitants installés dans ces zones de percevoir l'Indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) hors montagne.

La nouvelle carte, qui doit bientôt être remise par le ministère de l'Agriculture au président de la République, après validation par la commission européenne, est appelée à remplacer au 1er janvier 2019 la carte actuelle, qui date de 1976.

L'Union européenne a demandé à la France de revoir la carte actuelle de ces zones, qui détermine notamment le versement de l'ICHN hors montagne, une aide à laquelle est consacré chaque année un peu plus d'un milliard d'euros.

Dans l'hypothèse de travail actuelle du ministère, près de 60.000 agriculteurs pourraient bénéficier de l'ICHN au 1er janvier 2019 contre environ 52.500 dans la version précédente, une augmentation de 13%. Au total, 3.555 communes supplémentaires intégreront la nouvelle carte qui doit remplacer à partir du 1er janvier 2019 la carte actuelle, datant de 1976, et qui compte 10.429 communes.

Mais, selon le ministère, certains départements continuent de poser problème comme le Gers, l'Indre-et-Loire, l'Aveyron ou les Deux-Sèvres, qui risque d'être le plus grand perdant de la réforme.

Alors que plusieurs mobilisations ont lieu ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a souligné jeudi à Toulouse que les agriculteurs exclus des aides européennes après la refonte de la carte des "zones défavorisées" bénéficieraient d'un "accompagnement" financier pendant deux ans.

"Il y aura un accompagnement pour ceux qui sortent", a assuré M. Griveaux lors d'un point de presse informel peu avant la 3e "Rencontre du porte-parole" avec les Français, après Tours et Lyon.

Cet accompagnement, "c'est 80%, pour la première année, du montant qui a été touché l'année d'avant", a-t-il affirmé.

La perte de l'ICHN représenterait pour les exploitants concernés "une perte importante de revenus", a reconnu M. Griveaux, selon lequel le gouvernement "ne minimise en rien" cette perte.

"C'est pour cela qu'on va accompagner" ces agriculteurs, a-t-il dit, rappelant que dans la nouvelle carte, quelque 5.000 exploitants en sortiraient quand environ 10.000 y rentreraient.

"On va passer au total de 55.000 bénéficiaires à plus de 60.000", soit "plus de 13% du nombre d'exploitations qui vont bénéficier d'aides", a-t-il rappelé.