À Davos, Christine Lagarde en croisade pour la stabilité financière de la zone euro

En 2020, plus de 255 millions d'emplois ont été détruits dans le monde, selon l'Organisme International du Travail (OIT). L'Europe, où plane le spectre d'une récession, n'échappe pas à cette pente négative et c'est à Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, que revient la lourde tâche de piloter une Union d'États membres ébranlés par la crise économique. Invitée lundi 25 janvier au Forum de Davos à discuter virtuellement de la reprise post-Covid-19, la patronne de la BCE a estimé que la stabilité financière sera une condition vitale de la croissance à moyen terme et de sa soutenabilité à long terme.

Certitude financière VS incertitude sanitaire

Énumérant d'abord la lenteur des campagnes de vaccination, les multiples confinements, puis l'arrivée des variants, Christine Lagarde a dressé le portrait d'un monde paralysé par l'absence de visibilité. Pour autant, l'économie devrait repartir début 2021, même si le...