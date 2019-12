Afrique du Sud : pénurie d'eau

Seule la discipline des habitants du Cap, qui doivent se contenter de 50 litres d'eau par jour, pourrait renverser la tendance et empêcher l'arrivée du redouté "jour zéro" où les robinets de la ville seraient coupés. Cette pénurie crée des tensions dans la population, entre ceux qui peuvent se permettre d'acheter davantage d'eau et ceux qui n'en ont pas les moyens, à l'image de cette mère vivant dans les townships, dont le fils souffre de problèmes de santé liés à la pénurie. L'enquête part à la rencontre de familles et de paysans inquiets pour leur avenir. Elle se penche sur les causes de cette crise - aggravée par une mauvaise gestion politique - et sur ses conséquences sociales, sanitaires et économiques.

Documentaire de Dorothe Dörholt et Antje Christ (Allemagne, 2018, 53 min)

(source ARTE)