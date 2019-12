Algérie : l'ex-Premier ministre de Bouteflika élu président avec la plus faible participation de l'histoire

(Crédits : RAMZI BOUDINA)

Recueillant "58,15% des suffrages", Abdelmadjid Tebboune (74 ans), ancien ministre puis chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'Etat algérien, a annoncé vendredi l'Autorité nationale des élections (Anie). L'Anie a légèrement revu le taux de participation à 39,83%, le plus faible de l'histoire des élections présidentielles pluralistes en Algérie. Il est inférieur de plus de 10 points à celui du précédent scrutin --le plus faible jusqu'ici--, qui en 2014 avait vu la 4e victoire de M. Bouteflika. Les résultats définitifs seront publiés entre le 16 et le 25 décembre.