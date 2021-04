Alléger la dette des pays pauvres contre des investissements verts ? L'idée progresse au FMI et à la Banque mondiale

L'idée d'alléger la dette des pays pauvres en échange d'investissements "verts" a fait son chemin cette semaine lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, avec l'objectif de faire des propositions concrètes d'ici le sommet climat à l'automne. Les pays à bas revenus font face à une double crise: sous pression pour rembourser leur dette, ils doivent aussi s'attaquer aux problèmes environnementaux, ce qui les rend "hautement vulnérables", a souligné Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

"Cela a du sens" de chercher une solution liant les deux problématiques, a-t-elle ajouté, citant "les échanges de dette verte".

D'autant que "la crise du Covid-19 a rendu beaucoup plus difficile pour les pays en développement de faire face aux risques croissants posés par le changement climatique" et les désastres environnementaux, a souligné une porte-parole de la Banque mondiale.

Dépourvus d'espace budgétaire, ces pays ont utilisé les aides d'urgence pour surmonter la crise sanitaire et économique.

Et "en alourdissant le fardeau de la dette des gouvernements, qui était déjà à des niveaux records avant la crise, ils se sont retrouvés avec moins de ressources à investir dans une reprise qui mettra également la planète sur des bases plus durables", a-t-elle ajouté.

"Options créatives"

Un groupe de travail technique, réunissant des représentants des deux institutions de Washington ainsi que des Nations unies et de l'OCDE, a ainsi été mis en place cette semaine pour "étudier des options créatives pour aider les pays à relever ces défis simultanés".

"Ce travail ne fait que commencer", a souligné la porte-parole de la Banque mondiale. "Mais nous pensons qu'une approche proactive est essentielle: nous devons examiner de près comment les solutions potentielles aux défis du climat et de la dette peuvent être intégrées pour faire face aux principaux problèmes de développement de notre époque."

Si aucun calendrier n'a été détaillé pour l'annonce de mesures concrètes, le sommet sur le climat COP26, qui doit se tenir en novembre à Glasgow, en Ecosse, est dans tous les esprits et pourrait servir de jalon à ce groupe de travail.

"Nous allons travailler avec la Banque mondiale. Et d'ici la COP26, nous avancerons sur cette option" d'échange de dette, a indiqué Kristalina Georgieva. "Bien sûr, il appartiendra alors aux créanciers et aux (pays) débiteurs de décider de l'adopter" ou non.

Pour Thierry Déau, fondateur et dirigeant du groupe Meridiam spécialisé dans le développement et le financement de projets d'infrastructures, si cette idée venait à se concrétiser, elle devra s'accompagner de "conditionnalités" claires pour s'assurer que l'allégement de la dette se traduise effectivement par la mise en oeuvre de projets verts.

Opportunité d'emplois

"La responsabilité relève avant tout des pays des deux côtés", créditeurs et débiteurs, a-t-il expliqué. "Il y a beaucoup de politesse entourant cette question et je pense que nous devons y mettre un terme."

Au-delà des pays pauvres, les deux instances financières devront aussi se pencher sur la situation de nombreux petits Etats insulaires, considérés comme des économies à revenus intermédiaires et qui ne bénéficient pas des mêmes aides.

Ultra dépendants du tourisme, le Covid-19 a asséché leurs recettes en raison des restrictions de voyages.

Ce sont aussi des économies souvent confrontées à des événements climatiques extrêmes comme les cyclones qui dévastent tout sur leur passage et coûtent cher.

Cette semaine, Kristalina Georgieva a souligné que la vulnérabilité aux chocs climatiques devrait être prise en compte dans l'allocation des financements internationaux.

Elle a aussi insisté sur les bénéfices pour tous les pays d'accorder "plus d'attention à la crise climatique" lorsqu'ils lancent des projets, avec des opportunités de créations d'emplois.

"Il suffit de prendre l'exemple des énergies renouvelables, sept emplois contre un dans le secteur traditionnel de l'énergie du charbon", a-t-elle relevé. Même si cela nécessite "bien sûr" une formation.

"De même, le reboisement, la prise en charge de la dégradation des terres, la résilience aux chocs climatiques, ce sont toutes des activités à forte intensité de main-d'oeuvre", a-t-elle fait valoir. "Les décideurs politiques doivent y réfléchir maintenant", a-t-elle conclu.