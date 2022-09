Fed : après Wall Street, la hausse des taux américains fait chuter les Bourses chinoises et de Tokyo

L'annonce de la Fed mercredi de relever une nouvelle fois les taux de 75 points de base a fait chuter les Bourses américaines hier soir et asiatiques ce jeudi matin. à New York, Wall Street a subi de plein fouet la communication de la Fed puisque le Dow Jones a perdu 1,70%, l'indice Nasdaq, 1,79%, et l'indice élargi S&P 500, 1,71%. « C'était clairement une Fed plus offensive que n'importe qui aurait pu imaginer », a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Pour Greg Bassuk, d'AXS Investment, la réaction de la place new-yorkaise à cette communication de la Fed « témoigne du malaise des investisseurs, en proie à l'incertitude macroéconomique » et « aux avertissements sur résultats d'entreprises ». Pour autant, la Fed est allée moins loin que ne le prédisaient certains experts qui tablaient sur une hausse de 100 points de base. Cette hausse est prévue d'ici à la fin de l'année a indiqué Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine.

Lire aussiLa Fed dégaine sa cinquième hausse des taux de l'année pour juguler l'inflation (et ce n'est pas fini)

Les Bourses asiatiques ouvrent dans le rouge

En Asie, les Bourses chinoises ont ouvert en nette baisse ce jeudi. Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 1,97% à 18.080,93 points. De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perdait 0,59% à 3.098,77 points, tandis que la place de Shenzhen était en baisse de 0,73% à 1.989,70 points. Même chose à la Bourse de Tokyo où l'indice vedette Nikkei perdait 0,91% à 27.064,43 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,72% à 1.906,96 points.

Quelle réaction en Europe ?

Reste donc à voir comment vont réagir les Bourses européennes qui, avant les annonces de la Fed, avaient clôturé mercredi en hausse. En effet, après une ouverture dans le rouge coïncidant avec la décision de Vladimir Poutine de décréter une mobilisation partielle pour renforcer ses troupes en Ukraine, les indices européens s'étaient redressés et avaient terminé en positif. Paris a gagné 0,87% à 6.031,33 points, Francfort 0,76%, Londres 0,63% et Milan 1,20%.

____________

ZOOM : nouveau tour de vis de la Banque d'Angleterre

Confrontée à une inflation qui persiste au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre devrait annoncer jeudi une nouvelle hausse substantielle de son taux directeur, quitte à étouffer la croissance que le gouvernement tente de ranimer. L'institut monétaire devrait donc au moins relever ses taux à 2,25% soit une hausse de 0,5 point de pourcentage, comme en août, ce qui était une première depuis 1995.

(Avec AFP)