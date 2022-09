Hausse des taux : la Fed s'apprête à frapper un grand coup pour juguler l'inflation

Nouvelle forte hausse des taux en vue aux Etats-Unis. Quinze jours après la banque centrale européenne (BCE) qui a relevé début septembre ses taux de 75 points de base, la réserve fédérale américaine (Fed) s'apprête à frapper un grand coup pour tenter de juguler l'inflation qui dépasse 8% en annonçant une nouvelle augmentation des taux, la cinquième de l'année. Alors que les taux américains sont actuellement compris dans une fourchette de 2,25 à 2,50%, les experts s'attendent majoritairement à un relèvement de 75 points de base, même si certains évoquent un scénario à 100 points de base

« La Fed augmentera probablement de 75 points de base aujourd'hui et prévoira 100 points de base (1 point de pourcentage, NDLR) supplémentaires d'ici à la fin de l'année », anticipe Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics.

En revanche, près d'un acteur du marché sur cinq table sur une hausse encore plus forte ce mercredi, d'un point de pourcentage, selon l'évaluation des produits à terme de CME Group.

Depuis le discours du président de la Fed Jerome Powell, à Jackson Hole (Wyoming), fin août, les investisseurs s'attendent en effet à un tour de vis monétaire plus rapide et prolongé que prévu initialement. Les opérateurs privilégient désormais l'hypothèse d'un taux de la Fed à au moins 4,50% en fin d'année, contre 3,75% il y a un mois, une altitude que l'institution n'a plus connue depuis près de 15 ans.

Nervosité des marchés financiers

Pour l'heure, dans l'attente de la décision de la Fed, les marchés financiers sont à la peine. Ce mercredi, dans le sillage des Bourses européennes et de Wall Street qui ont fini dans le rouge mardi, les bourses chinoises ont ouvert la journée en repli mercredi. Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 0,76% à 18.638,85 points. De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perdait 0,47% à 3.107,75 points, tandis que la place de Shenzhen était en baisse de 0,70% à 1.997,60 points.

En augmentant les taux, la Fed veut enrayer l'inflation qui, bien qu'elle ait ralenti en août grâce à la baisse des prix de l'essence, est restée à 8,3% sur un an, un niveau plus élevé que prévu. La Fed veut éviter de répéter le scénario des années 1980 quand les prix avaient bondi de 15%

Et ce malgré le risque de récession que font planer les conséquences d'une hausse des taux, non seulement aux Etats-Unis mais aussi sur l'économie mondiale. Pour autant, la bonne tenue du marché du travail américain, avec un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans (3,7%) donne de la marge à la Fed pour réussir l'« atterrissage en douceur ».

Les rendements des emprunts américains au plus haut

Pour autant l'agressivité de la politique monétaire de la banque centrale américaine se fait déjà sentir. Lundi, les rendements des emprunts américains sont montés à leur niveau le plus élevé depuis onze ans. Les bons du Trésor américains à 10 ans ont atteint 3,51%, une première depuis avril 2011. Le taux à 2 ans, réputé plus sensible aux anticipations du marché quant à la politique monétaire de la Fed, est lui allé jusqu'à 3,96%, une première depuis près de 15 ans. Quant au rendement à un an, il a lui franchi 4% pour la première fois depuis 21 ans.

« Les rendements sont à leurs plus hauts depuis des années, mais les taux de la Fed sont aussi à des sommets de plusieurs années, parce que l'inflation est elle-même à des records de 40 ans », explique John Canavan, d'Oxford Economics.

Les conditions de financement des entreprises se durcissent

Ce coup de chaud du marché obligataire pèse déjà sur les conditions de financement des entreprises. Le taux moyen pour un crédit à 10 ans pour les sociétés américaines les mieux notées a bondi de quasiment un point depuis début août. Pour les entreprises les moins bien notées, le coût moyen du crédit frôle désormais les 9%, contre environ 4% il y a un an seulement. Le marché immobilier est aussi en première ligne, avec un taux moyen pour les crédits hypothécaires à 30 ans qui est passé, la semaine dernière, au-dessus de 6% pour la première fois depuis 2008.

« Nous pensons que nous sommes proches du sommet », avance Lawrence Gillum, de LPL Financial. « Il est possible qu'on aille jusqu'à 3,75% pour le taux à 10 ans, mais compte tenu de la recherche de rendement et du fait qu'on va probablement vivre une récession dans les douze mois, on pourrait voir les taux reculer. » Pour lui, la remontée des taux a rendu les obligations plus attractives et, dans le contexte de marchés actions qui ne cessent de se replier, beaucoup d'investisseurs pourraient revenir vers ce placement dans les mois à venir. Le prix des obligations évoluant en sens opposé de leur taux, un regain d'appétit pour ces produits ferait mécaniquement baisser leur rendement.

Débat sur la nécessité de relever les taux

Pour autant, tout le monde ne partage pas la politique monétaire menée par la plupart des banques centrales dans le monde pour lutter contre l'inflation.

« Cela me rappelle ce qui se passait avec les saignées », a affirmé le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz au cours d'un entretien à l'AFP, en référence à la pratique dès l'Antiquité consistant à faire saigner un malade pour le guérir. « Lorsque l'on faisait une saignée à un patient, généralement il ne guérissait pas, sauf miracle. Alors on le saignait encore plus, et sa santé s'aggravait d'autant plus. Je crains que les banquiers centraux soient en train de faire la même chose en ce moment », a critiqué l'économiste.

« Est-ce que l'économie avait vraiment besoin de cela pour freiner? », s'interroge de son côté Eric Dor, directeur des Études économiques à l'école de commerce IESEG. Selon lui, « l'inflation a créé elle-même la baisse de l'activité, les ménages perdent du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires est inférieure à l'inflation, et représente un frein à la consommation », particulièrement pour l'Europe où les hausses de taux risquent de fragiliser encore davantage l'économie.

« Est-ce que ça entraînera un peu de perte de croissance ? C'est possible », a d'ailleurs reconnu la semaine dernière la patronne de la Banque centrale européenne Christine Lagarde au cours d'une conférence à Paris. Mais pour elle, « c'est un risque que l'on doit prendre en l'ayant bien mesuré ».

Selon Joseph Stiglitz, la flambée inflationniste a moins pour origine un excès de demande que les hausses de prix énergétiques et alimentaires et les blocages persistants sur les chaînes d'approvisionnement. Des phénomènes contre lesquels les banquiers centraux ont un champ d'action beaucoup plus réduit. Ils « utilisent un remède issu d'un mauvais diagnostic », martèle l'économiste, avertissant qu'on pourrait voir aux Etats-Unis les prix des loyers continuer à flamber sous l'effet de la hausse des taux, et donc l'inflation persister.

« Le risque est que sans avoir de réel impact sur l'inflation, cette politique aggrave le coût en termes d'activité et d'emploi », renchérit Eric Dor concernant l'Europe.

La BCE continuera de lutter contre l'inflation

Des critiques que ne veut pas entendre la BCE. Ce mardi, Christine Lagarde a rappelé que Banque centrale doit tout faire pour empêcher que « s'incrustent » durablement les effets des hausses de prix,

« Nous ne laisserons pas cette phase d'inflation élevée influencer le comportement économique et créer un problème d'inflation durable », a ajouté la présidente de l'institution monétaire, reconnaissant que la hausse des prix dans la zone euro « s'est avérée beaucoup plus élevée et plus persistante que prévu initialement ». Christine Lagarde estime que le double choc de la pandémie et de l'invasion russe de l'Ukraine « ont entraîné des tournants dans notre environnement économique », qui auront des conséquences persistantes sur la structure de l'offre et de la demande. « La coupure des approvisionnements en gaz due à l'invasion russe est devenue un changement structurel majeur qui aura des ramifications pendant plusieurs années », a-t-elle notamment décrit, avec des prix des combustibles fossiles "susceptibles d'être plus élevés pendant un certain temps".

« Si les prix de l'énergie sont durablement plus élevés pendant la transition, cela pourrait avoir un impact sur la production industrielle en Europe, affectant à la fois l'offre et les prix », a indiqué la patronne de la BCE.