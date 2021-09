Ayant déjà atteint 80 dollars, le prix du baril de pétrole fragilise la reprise

Dans le sillage des autres sources d'énergie, en particulier le gaz naturel, le prix du pétrole progresse, touchant le seuil symbolique des 80 dollars, son plus haut niveau depuis octobre 2018. La forte demande de carburant, liée à la reprise économique et du trafic aérien et routier, et une offre limitée expliquent l'appréciation de l'or noir. Mais la poursuite de la hausse pourrait ralentir la croissance.