Brexit : menacé, le personnel des ports de Belfast et Larne suspend les contrôles à la frontière nord-irlandaise

Un camion de marchandises par le contrôle à l'entrée du port de Larne, en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne le 1er janvier 2021. Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a expliqué que les graffitis cités étaient "très menaçants" et visaient les employés chargés d'effectuer les contrôles ainsi que "certains responsables politiques irlandais". (Crédits : Reuters)

Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau régime dû au Brexit, la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière terrestre en Irlande et Irlande du Nord (et maintenir la fragile paix entre unionistes et républicains) a été d'instaurer les contrôles douaniers dans les ports d'Irlande du Nord pour les marchandises qui traversent la mer d'Irlande vers la Grande-Bretagne. Du coup, l'Irlande du Nord fait toujours partie du marché unique européen et la colère monte dans les rangs unionistes qui ne supportent pas de ne pas être pleinement rattachés à la couronne britannique.