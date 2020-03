Coronavirus : la Chine en quarantaine

Tout l'appareil sécuritaire du régime communiste a été reconverti en appareil de contrôle sanitaire et social grâce à une masse d'agents zélés du régime.

Confrontée au coronavirus, la Chine a pris une décision radicale : mettre le pays en quarantaine. Tout l'appareil sécuritaire du régime communiste s'est reconverti en appareil de contrôle sanitaire et social, grâce à une masse d'agents zélés. Depuis la révolution maoïste, dans chaque quartier, chaque rue, chaque résidence, chaque entreprise, des agents du Parti ont pour mission d'observer, de contrôler, de rapporter, d'informer. Désormais, ils sont chargés de barricader.

D'inventer chaque jour des règles plus strictes pour contraindre chacun à l'immobilité. Sébastien Le Belzic, journaliste en poste à Pékin depuis 15 ans, s'est retrouvé confiné dans son immeuble avec sa famille. Le seul moyen de s'échapper ? Par les écrans, les réseaux sociaux, où le reporter parvient à converser avec quelques blogueurs courageux qui tentent d'informer les Chinois. Mais ceux-ci voient de plus en plus réduits au silence. Car il y a un virus que le Parti craint plus que tous les autres : celui de la liberté.

Reportage de Sébastien Le Belzic (France, 2020, 24mn)