Élections européennes : l'avenir de l'Europe est en jeu

Avec la montée du populisme et de la méfiance des citoyens, le chômage des jeunes non résolu et plusieurs économies de la zone euro toujours tentant de sortir de la crise, le climat politique pour les élections européennes s'annonce particulièrement difficile pour les hommes et femmes politiques européens.

Plus que jamais, les dirigeants européens devront montrer comment l'Union européenne peut faire une réelle différence dans la vie des citoyens. La campagne 2019 offre une occasion unique d'explorer comment l'Europe peut renforcer sa réputation de zone de vie, de travail, d'étude et de commerce favorable.



PROGRAMME



10h30 - 10h40 : Introduction

Aline Robert, Rédactrice en Chef, Euractiv France

Maxime Bureau, Président, AMCHAM EU



10h40 - 11h45 : Quel futur pour l'Union européenne ?

Table-ronde co-animée par Laurent Marchand (Rédacteur en chef de Ouest-France), Enrique Rubio Ezquieta (Chef de Bureau de l'Agence EFE), Aline Robert (Rédactrice en chef d'Euractiv France)



11h45 - 13h00 : Quelles sont les politiques concrètes de l'Union européenne ?

Table-ronde co-animée par Robert Jules (Directeur adjoint de la Rédaction de La Tribune) , Valery Laramée de Tannenberg (Rédacteur en chef du Journal De l'Environnement) , Aline Robert(Rédactrice en chef Euractiv)

