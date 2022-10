Elisabeth Borne en Algérie pour parler coopération économique mais pas de gaz...

Pas moins de 15 ministres... Les enjeux du déplacement de la Première ministre en Algérie sont proportionnels à la taille de la délégation française. Elisabeth Borne a souhaité donner "une impulsion nouvelle" à la relation franco-algérienne, dans la continuité de la visite du président Macron en août dernier. "Le temps de l'incompréhension est derrière nous", a affirmé au site d'information algérien TSA la Première ministre.

Des gestes symboliques pour la réconciliation

Signe de cette volonté de réconciliation, Elisabeth Borne déposera une gerbe au Monument des Martyrs, là encore, dans les pas d'Emmanuel Macron en août dernier. Ce geste s'inscrit dans la volonté de la France de donner des gages d'apaisement sur les questions mémorielles liées à la guerre d'indépendance algérienne. Elle ira également se recueillir au cimetière Saint-Eugène à Alger, où reposent de nombreux français nés en Algérie. En revanche, Paris n'ira pas plus loin sur la question sensible de l'histoire de la décolonisation, en-dehors de la commission d'historiens des deux pays qui doit encore être mise en place et annoncée en août par les présidents algériens et français.

En réalité, la visite de Mme Borne est avant-tout économique. Elle présidera une réunion du 5e Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) et qui doit aboutir à une série d'accords économiques. Ces accords peuvent être des contrats d'entreprises, mais ils pourront également concerner des formations ou la transition énergétique.

Le gaz n'est pas au menu

Officiellement, il ne sera pas question de gaz lors de la visite d'Elizabeth Borne, contrairement à celle qu'avait effectué le président français, qui avait été accompagné par la patronne d'Engie. Dans son interview à TSA, la Première ministre s'est contentée de souhaiter "continuer à développer notre partenariat dans ce secteur avec l'Algérie, notamment en matière de GNL, et pour accroître l'efficience de ses capacités de production gazière".