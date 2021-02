Les craintes s'amplifient. Selon les autorités sanitaires, huit personnes ont été testées positives et trois d'entre elles au moins en sont mortes. C'est la première fois que le virus est signalé dans le pays ouest-africain depuis la dernière épidémie majeure de fièvre hémorragique, en 2013-2016, qui avait débuté en Guinée et fait au moins 11.300 morts, en Guinée, Sierra Leone et au Liberia essentiellement.

Une déclaration officielle

Une quatrième...