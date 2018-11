En route pour le G20, Merkel atterrit en urgence à cause d'un banal composant défectueux

[Article publié le 30.11.2018 à 9:46, mis à jour à 12:41 avec cause de la panne]

L'avion qui emmenait la chancelière allemande Angela Merkel en route pour le G20 a subi une "panne "sérieuse", selon des proches du gouvernement, qui a obligé le pilote à rebrousser chemin alors qu'il survolait les Pays-Bas et à procéder à un atterrissage d'urgence jeudi à Cologne.

"Un arrêt sans précédent des systèmes de communication"

Selon le quotidien régional Rheinische Post, qui cite des sources au sein des services de sécurité allemands, les enquêteurs examinent une éventuelle piste criminelle qui pourrait être la cause de cette surprenante panne qui a provoqué l'atterrissage d'urgence de l'Airbus de la chancelière. La chancellerie n'a pas commenté ces informations.

Selon le journal régional, le capitaine de l'avion -"le plus expérimenté de l'équipage" gouvernemental, selon les dires mêmes d'Angela Merkel -, a évoqué "un arrêt sans précédent des systèmes de communication". Le Spiegel précise quant à lui que, selon les experts qu'il a consultés, cette panne de tout le système de communication embarqué est un incident qu'ils qualifient d'extraordinaire.

12 heures de retard, ses rencontres avec Trump et Xi Jinping annulées...

Pour des raisons de place, la dirigeante conservatrice doit finalement voyager avec une délégation très réduite à bord d'un avion de ligne commerciale Iberia de Madrid à Buenos Aires et atterrir dans la capitale argentine avec plus de 12 heures de retard par rapport à son emploi du temps initial, selon ces sources interrogées par l'AFP dans la nuit de jeudi à vendredi.

Angela Merkel, qui a passé la nuit dans un hôtel de Bonn, a qualifié les problèmes rencontrés par l'avion de "panne sérieuse", selon l'agence allemande DPA.

Ses rencontres bilatérales prévues vendredi avec le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont été annulées, et, selon la même source, pourraient éventuellement avoir lieu à un autre moment pendant le sommet qui dure jusqu'à dimanche. Angela Merkel ne devrait pas non plus être présente pour la traditionnelle "photo de famille" qui réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des 20 pays composant le G20.

Merkel en pointe dans la médiation pour le conflit Russie-Ukraine

Néanmoins, l'un des dossiers sur lesquels la chancelière sera très attendue, est celui du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, l'a présentée comme médiatrice dans cette affaire. Quant au président ukrainien, Petro Porochenko, il met beaucoup d'espoir dans son intervention.

Après l'incident entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch, dimanche 25 novembre, plusieurs dirigeants politiques européens ont évoqué mardi 27 la possibilité de nouvelles sanctions économiques contre Moscou qui accentue sa pression sur l'Ukraine dans la mer d'Azov.

Vladimir Poutine avait téléphoné lundi 26 novembre à Angela Merkel pour l'informer que Moscou était prêt à fournir des informations supplémentaires sur cet incident démontrant l'exactitude de la version des faits présentée par les autorités russes.

Berlin, qui donne le ton de la politique européenne dans ce dossier, a appelé à un apaisement tout en faisant preuve de fermeté à l'égard de la Russie. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, l'a exhortée mardi à respecter le droit international et la souveraineté territoriale des pays voisins.

"L'objectif, c'est que la Russie respecte de nouveau le droit international et qu'elle ne viole pas la souveraineté territoriale de ses voisins", a dit Heiko Maas dans un discours à Berlin. Pour que cela advienne, l'Allemagne et ses alliés européens ont besoin de suivre des principes clairs et d'avoir un "vrai dialogue" sur la sécurité commune en Europe, a ajouté le ministre.

Un banal composant responsable de la panne

Vers 12 heures ce vendredi, le Süddeutsche Zeitung publiait sur son site les explications de l'armée de l'air allemande, mise à contribution pour enquêter sur les causes de cette panne inexpliquée. Selon elle, c'est la défaillance d'un seul composant qui est clairement responsable de l'incident subi par l'avion gouvernemental. Il s'agissait d'un boîtier de distribution électronique, a déclaré le colonel de l'armée de l'Air allemande Guido Henrich, à Cologne.

"C'était la panne classique d'un composant, comme cela peut arriver à tout moment aujourd'hui."

Il indique le problème est résolu, "le composant est changé, la machine est fonctionnelle". Cette issue lève donc définitivement la suspicion de manipulation criminelle qui avait été suspectée immédiatement après l'incident.

A "aucun moment", la chancelière n'a été en danger, a précisé le colonel Henrich.

(Avec AFP)