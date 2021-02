En Russie, la baisse du niveau de vie nourrit la grogne politique

Entre les sanctions occidentales et l'embargo imposé en retour par le Kremlin sur les importations de denrées alimentaires européennes, la pandémie, la chute du rouble et une économie depuis longtemps anémique, nombreux sont les Russes qui voient leur portefeuille maigrir.

Un motif de mécontentement croissant, alors que les partisans de l'opposant incarcéré Alexeï Navalny veulent mobiliser la rue à l'approche d'élections législatives en septembre.

"Avant la pandémie, nous recevions 30-40 personnes par jour, c'est désormais 50-60 personnes" qui viennent chercher des vivres, constate Elena Timochouk, employée de l'association, adossée à une table chargée de bouteilles d'huile de tournesol.

Beaucoup sont retraités, mais il y a également des personnes ayant perdu leur travail ou dont le salaire a été réduit, précise-t-elle.

"On ne peux plus rien acheter. Avant, je pouvais me...