Guerre en Ukraine : Bruxelles propose de suspendre les droits de douane avec Kiev

Au-delà des morts et des destructions des infrastructures, la guerre en Ukraine détruit l'économie du pays. Selon les institutions internationales (FMI et Banque mondiale), le PIB de ce pays de 42 millions d'habitants - dont plus de 4 millions ont fui à cause du conflit - pourrait s'effondrer de 35 à 45% en 2022. Pour faire face à ce désastre, l'Union européenne vient d'annoncer une nouvelle aide à Kiev. La Commission européenne propose de suspendre tous les droits de douane de l'UE pour les produits ukrainiens, et cela pour une durée d'un an. L'objectif est de soutenir l'économie ukrainienne.

Cette proposition, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et les 27 pays membres, est "un geste sans précédent de soutien à un pays en guerre", a déclaré l'exécutif européen dans un communiqué. Le Royaume-Uni avait déjà annoncé lundi la suppression de ses droits de douane sur les produits importés d'Ukraine.

52 milliards d'euros d'échange l'an dernier

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a expliqué avoir initié cette mesure après des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous sommes tous deux d'accord sur l'importance cruciale d'une suspension des droits de douane pour soutenir l'économie de l'Ukraine", a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué.

L'UE et l'Ukraine appliquent depuis 2014 un accord d'association transitoire ainsi qu'un accord de libre-échange depuis 2016, qui réduit les droits de douane auxquels les entreprises européennes sont confrontées lorsqu'elles exportent vers l'Ukraine. Ainsi, le commerce bilatéral entre l'UE et l'Ukraine a représenté 52 milliards d'euros d'échange l'an dernier, selon l'exécutif européen, un chiffre qui a doublé depuis 2016.

Dans l'ensemble, en ce qui concerne le commerce des marchandises, l'accord de 2016 a éliminé la majorité des droits de douane, à hauteur de 98,1% pour l'UE et de 99,1% pour l'Ukraine. Par exemple, les droits à l'importation sur la plupart des produits agricoles ukrainiens importés dans l'UE ont été réduits à zéro en 2016. L'exportation de la production ukrainienne d'aluminium devait être libérée des droits de douane vers l'UE en 2023.

Depuis fin février et le déclenchement de la guerre par la Russie, la production agricole et industrielle de l'Ukraine a été durement touchée, ainsi que ses relations commerciales avec le reste du monde, l'accès du pays à la mer étant notamment bloqué par la marine russe.

Des dégâts gigantesques

"Il est impossible d'obtenir des données précises sur les dommages causés à l'économie", a souligné le FMI. Mais compte-tenu des destructions d'infrastructures massives et des millions de personnes déplacées, l'institution a prévenu que la contraction serait "très sévère". Au 17 mars dernier, le principal conseiller économique de la présidence ukrainienne, Oleg Oustenko, avait estimé les dégâts à au moins 100 milliards de dollars. Mais les bombardements se sont intensifiés depuis cette date, et notamment la destruction quasi totale de Marioupol.

L'impact sera également durable : "même si la guerre se terminait bientôt, les pertes humaines, la destruction du capital physique et la fuite des citoyens entraveront gravement l'activité économique pour de nombreuses années à venir", ont prévenu les experts du FMI.

