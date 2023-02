Guerre en Ukraine : la carte des flux du marché pétrolier se redessine

Samedi, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle série de sanctions des pays de l'Union européenne contre la Russie, pour avoir envahi l'Ukraine il y a un an, le Kremlin a rétorqué en cessant ses livraisons de pétrole brut à la Pologne via l'oléoduc Droujba, selon l'annonce du groupe énergétique polonais PKN Orlen.

La décision est plus symbolique que dramatique - le contrat touchait à sa fin -, le groupe pétrolier s'étant déjà tourné depuis un an vers d'autres fournisseurs. Les cargaisons arrivent majoritairement par voie maritime « en provenance de la mer du Nord, de l'ouest de l'Afrique, du bassin méditerranéen, mais aussi du Golfe Persique et du Golfe du Mexique », précise PKN Orlen dans un communiqué. A l'image de la Pologne, tous les pays européens ont fait de même, redessinant la carte des flux du marché mondial de l'or noir.

L'Espagne a augmenté de près de 90% ses importations des Etats-Unis

Parmi les fournisseurs, les grands gagnants ont été, en 2022, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite. Malgré le coût du fret, qui explique la différence de prix entre la référence européenne, le Brent de la mer du Nord, et la référence américaine, le Western Texas Intermediate (WTI), les Etats-Unis ont vu leurs exportations de brut vers l'Europe (y compris le Royaume-Uni), augmenter en moyenne de 38% depuis février 2022, par rapport au douze mois précédents, selon Kpler, un cabinet expert en data intelligence, spécialisé dans les matières premières. Les plus importants volumes en provenance des États américains de la Côte du Golfe du Mexique ont été livrés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à l'Italie, à l'Espagne, qui est le pays où la hausse est la plus importante (+90%), la France et l'Allemagne.

Selon les données de Kpler citées par Reuters ,1,7 mb/j de pétrole brut ont été expédiés des Etats-Unis vers l'Europe en décembre dernier, un record depuis 2 ans, ce qui fait de l'Europe le premier client des Etats-Unis, un rang habituellement occupé par l'Asie. En janvier, le volume expédié avait baissé à 1,53 mb/j. Mais la tendance est là pour durer. « Le brut des Etats-Unis est en train d'aller en Europe, c'est un changement important dans les flux », indiquait le 17 février Colin Parfitt, vice-président de Chevron Midstream. « Cette année, le brut russe va manquer à l'Europe, aussi nous devrions voir arriver là-bas davantage de pétrole en provenance des Etats-Unis », assurait-il. Ce boom pétrolier, qui s'ajoute à celui du gaz naturel liquéfié (GNL), est une aubaine qui pousse les compagnies étasuniennes à extraire davantage d'or noir pour répondre à la demande. Ainsi, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production sera cette année de 12,4 mb/j, légèrement supérieure aux 12,3 mb/j de 2019, mais devrait grimper à 12,8 mb/j en 2024, dont les trois quarts issus du pétrole de schiste.

Les principaux clients saoudiens restent asiatiques

L'autre gagnant est l'Arabie saoudite qui profite également de gains de parts de marché sur l'Europe, même si c'est au prix de la perte de la place de premier fournisseur de brut à la Chine. Ses exportations vers l'Europe ont augmenté de 126% en 2022, par rapport à 2021, la qualité du brut saoudien, l'Arab light, étant propice à la production de Diesel, un produit très demandé sur le Vieux continent qui en importait de Russie, ce qui est devenu impossible depuis l'embargo européen sur les produits pétroliers russes effectif depuis le 5 février.

Cette modification des destinations du brut saoudien n'est pas négligeable, le Royaume étant le premier exportateur de pétrole par voie maritime, dont le volume a augmenté de 12,7% en 2022. Pour autant, même le gain de ces parts du marché européen reste modeste, à peine plus de 10% de ses ventes. Les plus importants clients saoudiens se trouvent en Asie, même si elle a dû laisser des parts de marché de la Chine et de l'Inde à la Russie, en raison du prix décoté du brut russe, elle fournit le Japon, la Corée du Sud, et d'autres pays de la région, comme Singapour et l'Indonésie.

L'Europe, une aubaine pour le pétrole de Guyana

D'autres pays vont profiter également de ces changements de flux, comme le Brésil, l'Argentine, le Canada, la Norvège ou encore le Guyana. Ce dernier va connaître un boom spectaculaire, selon Rystad Energy, une société spécialisée dans la recherche énergétique, qui prévoit que le pays devrait voir sa production passer de 360.000 barils par jour (b/j) à 830.000 b/j en 2025, puis 1 mb/j en 2030 et 1,7 mb/j en 2035. Ses exportations ont bondi de 164% en 2022, dont la moitié à destination de l'Europe.

