Hong Kong : la Chambre américaine de commerce exhorte les autorités à écouter les manifestants

La Chambre de commerce américaine (AmCham) a fait part de ses inquiétudes quant à la situation actuelle à Hong Kong traversée par des manifestations et des violences depuis plus d'un mois. La mobilisation partie début juin du rejet du projet hongkongais - désormais suspendu - d'autoriser les extraditions vers la Chine s'est muée au fil des semaines pour le gouvernement local et la Chine en un défi d'une ampleur sans précédent depuis la rétrocession en 1997. Le ressentiment ne cesse de grandir dans la région semi-autonome face à l'incapacité -ou au manque de volonté- de l'exécutif local et du gouvernement chinois de proposer des solutions ou un compromis pour sortir de la crise.

Dimanche soir, des manifestants pro-démocratie ont pour la deuxième journée consécutive affronté la police ce qui a donné lieu aux scènes les plus violentes observées à ce jour sur le territoire. La Chambre américaine de commerce a indiqué lundi dans un communiqué qu'une "majorité claire" de ses membres considéraient que les dirigeants de Hong Kong devaient en faire plus pour répondre aux demandes des manifestants, en citant la nécessité d'une enquête publique sur les violences commises de part et d'autre, ainsi que celle du retrait définitif du texte sur les extraditions.

Carrie Lam désormais sous pression

"Le gouvernement devrait agir de façon immédiate et tangible pour s'attaquer aux causes profondes des récentes manifestations et rétablir la confiance dans le statut de la ville en tant que centre de premier plan en Asie pour la finance et les affaires", a indiqué la Chambre dans un communiqué.

Sa présidente Tara Joseph estime que l'administration de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam doit "faire preuve de leadership pour répondre aux attentes des Hongkongais et être à la hauteur de la réputation internationale de la ville en matière de gouvernance efficace". "Une majorité claire de nos membres a déclaré au cours de la semaine écoulée que le gouvernement devait s'attaquer aux causes profondes des manifestations, et pas seulement masquer les problèmes d'instabilité sociale avec une politique à court terme de maintien de l'ordre", a-t-elle ajouté.