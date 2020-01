Au moins 50 morts aux funérailles du puissant général iranien Soleimani

Au moins 50 personnes sont mortes dans une bousculade qui s'est produite mardi à Kerman, dans le sud-est de l'Iran, en marge des funérailles du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi par l'armée américaine.

Des dizaines de milliers de personnes avaient afflué dans la matinée dans la ville natale de l'architecte de la politique d'influence régionale de l'Iran et commandant de la force Al Qods, unité d'élite des gardiens de la Révolution.

"Aujourd'hui, malheureusement un certain nombre de nos citoyens ont été blessés et un certain nombre tués", a dit le chef des services d'urgences, Pirhossein Kolivand, à la télévision d'Etat.