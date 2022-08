L'Ukraine espère un rebond de sa croissance économique de 15,5% en 2023

Après plus de six mois de guerre en Ukraine et alors que les frappes russes continuent de toucher le pays, les prévisions économiques du gouvernement ukrainien pour 2023 sont plutôt encourageantes. Il anticipe une croissance, dans le meilleur des cas, de 15,5% du Produit intérieur brut (PIB) après une contraction de l'ordre de 30% à 35% anticipée pour l'année 2022. Dans le pire des cas, l'Ukraine pourrait connaître une contraction de 0,4% du PIB.

En mai, la Banque européenne de développement (BERD) avait anticipé pour 2023 un rebond de l'économie ukrainienne entre 4,7% et 25%, dans l'hypothèse d'une reconstruction.

De multiples aides internationales

Ce rebond espéré ne peut se faire sans les multiples aides internationales envoyées à l'Ukraine depuis fin février. Depuis plusieurs mois en effet, les aides internationales humanitaires, financières et militaires affluent dans le pays. Selon le Kiel Institute for the World Economy, les Etats-Unis sont les premiers contributeurs avec une aide financière s'élevant à 10,319 milliards d'euros. La Grande-Bretagne arrive en seconde tête avec 2,1 milliards d'euros et la France se classe septième (800 millions d'euros en soutien financier à l'Ukraine). Au total, les différentes aides internationales auraient atteint 84,2 milliards d'euros selon les données publiées le 3 août 2022 par cet institut.

Les organisations mondiales se mobilisent également. Début août, la Banque mondiale a annoncé débloquer 4,5 milliards de dollars pour venir en aide au gouvernement ukrainien. Cette aide, financée en partie par les Etats-Unis, devait surtout permettre au gouvernement d'assurer les dépenses du pays en termes de politiques sociales, de retraite et de santé. Le département américain au Trésor avait précisé que 3 milliards de dollars seraient d'abord versés en août. Ainsi, l'aide financière d'urgence de la Banque mondiale vis-à-vis de l'Ukraine s'élève aujourd'hui à 13 milliards de dollars.

Négociations avec le FMI à venir

Par ailleurs, ces perspectives de croissance de l'économie ukrainienne ne seraient pas les mêmes sans l'appui du Fonds monétaire international (FMI). Des négociations avec l'institution sont en préparation et devraient débuter en septembre. Le gouvernement ukrainien doit préparer plusieurs prévisions macroéconomiques afin de les présenter à l'organisation en vue d'un nouveau programme d'aide financière. En mars dernier, peu après le début de la guerre, le FMI avait annulé un programme de 5 milliards de dollars pour le remplacer par un financement d'urgence de 1,4 milliard de dollars aux conditions différentes.

« Face à cette situation sans équivalent, le FMI a approuvé l'octroi d'un appui financier essentiel » avait déclaré Kristalina Georgieva, Directrice générale et présidente du conseil d'administration du FMI. « Une fois que la guerre aura pris fin et qu'il sera possible de mesurer avec précision l'ampleur des dégâts, il est probable qu'un soutien financier de grande ampleur sera encore nécessaire pour faciliter la reconstruction du pays » avait-elle ajouté.

Un soutien financier dont le montant n'a pas été communiqué. La ministre de l'Économie ukrainienne et vice-Première ministre, Ioulia Sviridenko s'est contenté d'évoquer un programme d'assistance « relativement important » afin de rassurer au plus vite les créanciers et investisseurs, dans l'espoir qu'ils concrétisent leurs promesses de soutien.

« Il est très important pour nous de continuer à recevoir cette aide financière, et l'aide en général, de nos partenaires », a insisté Ioulia Sviridenko, auprès de Reuters.

D'après Oleg Oustenki, conseiller économique du président Volodimir Zelensky, un prêt du FMI de 5 milliards de dollars, étendu sur une période de 18 mois, serait bénéfique au redressement de l'économie ukrainienne. Selon lui, cette aide pourrait également inspirer d'autres prêteurs, permettant à l'Ukraine de bénéficier d'une somme entre 15 et 20 milliards de dollars.

Mais une situation plus qu'incertaine

La croissance de 15,5% espérée par le gouvernement ukrainien est toutefois très dépendante de la situation géopolitique et de la tournure que prendra la guerre avec la Russie. Le conflit ne faiblit pas, preuve en sont les dernières frappes meurtrières russes sur une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine le 24 août, date anniversaire de l'Indépendance ukrainienne.

« Il est très difficile de faire de nouvelles prévisions à cause des incertitudes. Cela dépendra totalement du scénario militaire » explique la ministre de l'Economie, Ioulia Sviridenko.

L'Ukraine, dont plusieurs millions d'habitants ont fui à l'étranger ou vivent à l'intérieur du pays, se prépare en effet à un hiver particulièrement difficile. Le risque de pénuries d'énergie, d'envolée des prix et de détérioration de la situation humanitaire pèsent sur le pays. Cependant, le message de Ioulia Sviridenko est clair : « Nous combattons pour des valeurs qui sont importantes pour l'Europe et pour les Etats-Unis.»

(Avec Reuters)